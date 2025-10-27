Una bambina ha trovato la forza di denunciare quanto subiva chiamando il Telefono Azzurro. Una storia di abusi e degrado familiare è emersa a Monreale dove i carabinieri della compagnia di Monreale hanno arrestato una coppia di conviventi, un uomo di 44 anni e una donna di 30, con l’accusa di atti sessuali con minorenne in concorso. Secondo le indagini, la donna avrebbe costretto la figlia minore e il figlio più grande, entrambi suoi figli naturali, a partecipare agli atti sessuali della coppia. L’intervento degli operatori del Telefono Azzurro ha permesso di attivare immediatamente i militari, dando avvio a un’indagine delicata e complessa iniziata lo scorso agosto.

Dopo la chiamata al Telefono Azzurro sequestrati dispositivi e casa

L’attività investigativa, coordinata dalla procura di Palermo, ha ricostruito una vicenda segnata da abusi, violenze e profondo isolamento sociale. Durante le perquisizioni, i carabinieri hanno sequestrato cellulari, computer e materiale informatico, oltre all’appartamento in cui si sarebbero consumati gli abusi. Tutti i dispositivi sono ora al vaglio degli esperti per l’analisi dei contenuti digitali. I due minori sono stati affidati a una comunità protetta, mentre la coppia è stata trasferita nel carcere Pagliarelli di Palermo, a disposizione dell’autorità giudiziaria.