Catania, arrestata per abusi sessuali sul figlio adolescente. Trovati sui cellulari messaggi audio, foto e video espliciti

Avrebbe abusato sessualmente del figlio minorenne, approfittando della sua condizione di inferiorità psichica. È l’accusa rivolta a una donna 50enne, posta oggi agli arresti domiciliari a Catania, per violenza sessuale aggravata. Un’indagine nata dalla segnalazione da parte degli operatori della comunità a cui il figlio, un ragazzo di 15 anni, era stato affidato. A occuparsi degli accertamenti è stato il Centro operativo per la sicurezza cibernetica della polizia etnea, che ha setacciato gli scambi digitali tra madre e figlio, trovando numerosi messaggi e contenuti di natura sessuale. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la donna avrebbe indotto il ragazzo, sin da quando aveva 13 anni, «a compiere atti sessuali con l’invio di messaggi audio dal contenuto sessualmente esplicito nonché foto e video di autoerotismo». Il figlio, sentito dal pubblico ministero insieme a una psicologa, avrebbe raccontato tutto con profondo imbarazzo. Adesso, in base all’ordinanza del giudice per le indagini preliminari, la madre dovrà indossare il braccialetto elettronico e non potrà comunicare – con nessun mezzo – con il figlio, vittima degli abusi.