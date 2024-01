A29, martedì 9 chiuso lo svincolo Alcamo Ovest in direzione Palermo

Nella giornata di martedì 9 gennaio, tra le ore 6 e le ore 19, sarà necessario procedere alla chiusura dello svincolo di Alcamo Ovest, lungo l’autostrada A29 Palermo–Mazara del Vallo, nella sola carreggiata in direzione Palermo.

Lo rende noto l’Anas, sottolineando in una nota che il provvedimento si rende necessario per ultimare la rimozione delle esistenti torri faro che fanno parte del vecchio impianto di illuminazione, da sostituire con un nuovo impianto a Led che non richiederà la presenza delle vecchie strutture. Tutti i veicoli potranno utilizzare gli svincoli di Alcamo Est o di Castellammare del Golfo.