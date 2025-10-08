Centinaia di new jersey bianchi e rossi posizionati ai lati della carreggiata che limitano la percorrenza dei mezzi alla parte centrale della strada, così da non sovraccaricare la struttura. Il viadotto Cannatello senza possibilità di smentita può essere definito il simbolo di un incubo ultradecennale che risponde al nome di autostrada A19 Palermo-Catania. Una situazione rimasta uguale per oltre 20 anni alla quale si sta cercando di porre rimedio. All’orizzonte però si prospettano ancora diversi anni di disagi e cantieri con una percorrenza stimata, in automobile, sempre intorno alle 3 ore. Lavori che si aggiungo a tutti gli altri cantieri sparsi lungo i quasi 200 chilometri della A19.

La demolizione e ricostruzione del viadotto in direzione Catania

Intanto Anas ha annunciato che con il completamento dei lavori di messa in sicurezza della carreggiata in direzione Palermo, il viadotto Cannatello adesso risulta idoneo ad accogliere il traffico in entrambe le direzioni. Per questo motivo, a partire da lunedì 13 ottobre, entreranno nel vivo le operazioni di demolizione e successiva ricostruzione del viadotto lungo la carreggiata in direzione Catania dell’autostrada. Il nuovo impalcato sarà realizzato in acciaio di ultima generazione, per garantire maggiore sicurezza e affidabilità a una struttura che per oltre 20 anni è rimasta sempre la stessa, vittima di abbandono e di un deterioramento inesorabile.

Viabilità e deviazioni temporanee sulla A19 Palermo-Catania

Durante i lavori, che dureranno diversi anni, chi viaggia verso Catania continuerà a transitare su una sola corsia, ma verrà istituito il doppio senso di marcia sulla carreggiata in direzione Palermo. Gli automobilisti diretti a Palermo potranno percorrere il tratto compreso tra il chilometro 89,500 e il chilometro 83,300, mentre chi viaggia verso Catania dovrà uscire allo svincolo di Resuttano per poi reimmettersi sull’autostrada nel tratto interessato. L’intervento ha un valore complessivo di 182 milioni di euro.