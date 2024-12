A Catania arriva il primo supermercato aperto h24, tutti i giorni

La spesa ogni giorno, a ogni ora. Si può sintetizzare così il format del nuovo Famila Superstore di piazza Santa Maria di Gesù, a Catania. Inaugurato oggi, ha l’ambizione di diventare un punto di riferimento per lo spesa quotidiana e sarà aperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7. «Fino a oggi la nostra azienda, Centro distribuzioni supermercati spa, aveva investito con l’insegna Famila nella Sicilia centrale e occidentale. Adesso abbiamo deciso di entrare nel mercato catanese con un’offerta che è differente rispetto a quanto già presente in città», spiega Enrico Giambarresi, responsabile vendite. «Il nostro format non è incentrato solo sul reparto fresco con l’orteria, un concept di nostra invenzione, la macelleria o l’enoteca curata nei dettagli – continua Giambarresi – In più, abbiamo deciso di implementare il modello dell’apertura h24, già presente a Palermo, dove è anche abbastanza consolidato». Il supermercato sarà aperto tutto il giorno, tutti i giorni, compresi i festivi domenicali. «Siamo riusciti -conclude – a dare nuovo lustro a questa zona, nei locali dell’ex bowling».

Tra i reparti di punta del nuovo Famila Superstore di piazza Santa Maria di Gesù spicca proprio l’orteria: qui i clienti possono trovare una selezione di frutta, verdura e insalate anche già tagliate e lavate, pronte per essere gustate. I prodotti vengono confezionati in ciotole riutilizzabili, pensate per ridurre gli sprechi e favorire la sostenibilità. Con il servizio riciotolami basterà lavare a casa con cura la ciotola e riportarla nel punto vendita durante la spesa successiva per l’acquisto di altri prodotti nel reparto. In questo modo si potrà ottenere alla cassa, presentando l’apposito coupon, uno sconto del 15 per cento.

Una cura estesa anche agli altri reparti. La salumeria offre ai clienti un viaggio tra le eccellenze del territorio, con i migliori salumi e formaggi italiani e siciliani. Nel reparto gastronomia e panetteria si trovano ogni giorno piatti pronti e prodotti da forno freschi. Presente anche il reparto pescheria e macelleria, con carni di prima scelta e un frigo dedicato alla frollatura per garantire gusto e morbidezza. I clienti troveranno anche un banco specializzato nella scottona e nelle migliori carni siciliane. Un’ampia selezione di vini, con un focus sui prodotti locali e nazionali, caratterizza invece il reparto enoteca.

L’allestimento del punto vendita prevede anche un comodo servizio di casse automatiche, oltre a quelle tradizionali. I clienti potranno usufruire di un parcheggio ampio per una spesa senza stress. E, per non perdere le principali promozioni, c’è l’app Mizzica, scaricabile gratuitamente su Apple Store e Play Store. Un’offerta speciale, infine, è riservata agli over 60 che, ogni mercoledì e solo con l’app, potranno usufruire di uno sconto del 10 per cento sulla spesa.