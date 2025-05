C’è un’alga Spirulina del tutto siciliana: il brevetto calatino per gli integratori sostenibili

«Il mondo non ha bisogno di prodotti che non funzionano, ma di idee innovative per generare valore». Da questa consapevolezza prende avvio l’esperienza di Originy, start-up innovativa e società benefit, fondata nel 2022 e specializzata in sistemi che utilizzano l’anidride carbonica, trasformandola da minaccia per il clima a nutrimento per produrre microalghe ed estrarre principi attivi utili all’uomo e alla terra. Ed è proprio da questa visione che prende forma il «brevetto industriale per l’estrazione della Ficocianina dalla Spirulina», come racconta Miriam Pace, amministratrice delegata di Originy. Un progetto di ricerca che è diventato un prodotto concreto: Bluvis, un integratore naturale, l’unico in Italia a base di estratto liquido di Spirulina, più facilmente assimilabile dall’organismo per supportare il metabolismo, il sistema nervoso e il sistema immunitario.

Usata da secoli come proteina naturale e ultimamente come superfood per gli sportivi, la Spirulina è una microalga–cianobatterio di acqua dolce. A conferirle il caratteristico colore verde-blu cangiante è la Ficocianina, una proteina dalle proprietà antiossidanti, antinfiammatorie e di supporto al sistema immunitario. Sebbene ritenuta altamente nutriente, la Spirulina essiccata tal quale è difficile da assimilare dal corpo umano a causa delle fibre robuste che la compongono. Per questo motivo, Originy ha sviluppato tecnologie avanzate che permettono di rompere la parete cellulare della microalga ed estrarre le molecole attive all’interno. Questi principi attivi vengono conservati in forma liquida e concentrata nei flaconcini di Bluvis, che sostituiscono le numerose pillole giornaliere raccomandate per gli integratori a base di Spirulina. E il tutto parte da una microalga cento per cento siciliana, coltivata interamente nello stabilimento di Caltagirone, cittadina in provincia di Catania.

La linea Bluvis comprende due varianti, formulate per rispondere a esigenze specifiche. Alla base di entrambe c’è la combinazione di Ficocianina e rame, con una formula inodore e insapore. Un prodotto utile anche per chi ha bisogno di energie supplementari, come gli sportivi: «Abbiamo condotto uno studio clinico specifico, con risultati positivi nella riduzione dello stress ossidativo muscolare», racconta Miriam Pace. La versione Bluvis Junior, arricchita con vitamine del gruppo B e al gusto frutta, è pensata per supportare il metabolismo e la concentrazione dei più giovani durante il periodo della crescita. Originy, però, non dimentica la sostenibilità e la lotta agli sprechi. «È fondamentale educare all’uso consapevole degli integratori – spiega Pace – Un ciclo di dieci giorni è generalmente consigliato per chi si sente particolarmente provato, ma non è necessario farne un uso continuativo. L’approccio deve essere al bisogno, come avviene con alcuni cibi ricchi di proteine».

L’azienda, inoltre, ha in programma di continuare a investire in questa direzione, esplorando, insieme al CNR di Palermo, potenziali applicazioni evolute della Ficocianina nel settore farmaceutico. E sta inoltre collaborando con l’Università Tor Vergata di Roma per sviluppare una bioraffineria di diatomee, un altro tipo di microalga con un guscio in silice, dalle proprietà promettenti: «Tra cui degli acidi grassi di solito estratti dal pesce – spiega Miriam Pace – con problemi di digeribilità, sostenibilità ambientale e incompatibilità con gli stili di alimentazione vegetariana o vegana». I principi attivi verranno estratti e utilizzati per il settore degli integratori, mentre i loro gusci, trattati con microrganismi, saranno utilizzati per creare nuovi prodotti utili in agricoltura. Un settore in cui Originy è già attiva, con il recente lancio del biostimolante Algaspring, a base di alga Clorella.