Si avvia alla conclusione la maratona per l'approvazione della Finanziaria 2018 all'Ars. Nel corso del pomeriggio l'aula ha dato via libera al secondo maxi emendamento (il primo riguardava una serie di finanziamenti con fondi comunitari e nazionali ed è stato approvato prima) presentato dalla commissione Bilancio che metteva insieme 57 norme già previste dalla legge di stabilità, al fine di accellare l'iter di approvazione. Ecco le novità:

ANCORA ASSUNZIONI

Dopo l'infornata di stabilizzazioni di oltre 15mila precari varata ieri e quella di 2.800 lavoratori ex Pip di Palermo di stamattina, passa anche la norma che riguarda circa 150 dipendenti della Sas (Servizi ausiliari Sicilia), partecipata della Regione che si occupa di vari servizi, dalla pulizia alla vigilanza fino alla manutenzione di beni regionali.

Grazie a un emendamento della deputata Marianna Caronia, viene data disposizione di provvedere alla conciliazione dei contenziosi di circa 150 dipendenti che chiedono la stabilizzazione. In sostanza altre assunzioni. «La Regione siciliana - spiega Caronia - è sempre risultata soccombente, con un danno di decine di milioni. Con l’emendamento appena approvato si chiude questa vicenda una volta per tutte, dando mandato all’amministrazione regionale di predisporre gli atti di conciliazione dei contenziosi che se da un lato garantiscono i servizi alle strutture in cui questi lavoratori sono impiegati dall’altro garantiscono, senza più alcun dubbio, i livelli occupazionali».

Via libera la formazione di un elenco regionale dei lavoratori dipendenti del vivaio Federico Paulsen di Palermo (che dipende dell'assessorato all'Agircoltura) da cui attingere per avviare al lavoro 60 soggetti, di cui tre a tempo indeterminato.

Stralciato invece l'articolo che prevedeva la mobilità dei dipendenti regionali, quindi niente distacco di dipendenti tra enti diversi dell'amministrazione regionale, e quello per il riordino dell'Istituto zooprofilattico.

FINANZIAMENTI PER LA CITTA' DI MESSINA

Centomila euro sono assegnati per la liquidazione dell'ente Fiera; si avviano le procedure per trasferire l'ex area Sanderson dal patrimonio dell'Esa, ente regionale, a quello del Comune; 500mila euro andranno sempre al Comune di Messina per costituire un'Agenzia comunale per il risanamento e la riqualificazione urbana, un nuovo ente che avrà il compito di sostituitre Iacp e Comune, enti che finora non sono stati in grado di risolvere definitivamente l'annosa questione delle baracche della città dello Stretto. A tal fine tutto il patrimonio immobiliare oggetto degli interventi passerà alla proprietà della nuova Agenzia.

AMIANTO

Salta l'articolo che riguardava gli interventi sull'amianto e che prevedeva da una parte dei finanziamenti per il censimento dei manufatti e per le bonifiche, ma dall'altro consentiva lo smaltimento del pericoloso materiale in apposite discariche, visto che non è mai partito l'impianto di trattamento che era contemplato nella legge del 2014. Queste misure sono state mandate alla commissione Ambiente che non aveva potuto discuterle e che le tratterrà in un apposito disegno di legge a parte.

NIENTE FONDI ALL'ISTITUTO SUPERIORE DI GIORNALISMO

Cambia la destinazione dei 200mila euro, inizialmente destinato all'istituto superiore di giornalismo di Palermo. Grazie a un emendamento di Claudio Fava, la stessa somma verrà destinata al fondo vittime di criminalità con particolare riguardo per i giornalisti minacciati e danneggiati dalla mafia. «Si fa così chiarezza - ha detto Fava - perché l'istituto superiore di giornalismo di Palermo è un ente inutile, che crea false aspettative, non essendo riconosciuto dall'ordine dei giornalisti, né dall'associazione giornalisti e visto che non consente alcuna iscrizione all'albo».

FONDI A PIOGGIA: DAL CONIGLIO SELVATICO ALLA GARA DI VELA, DAL RALLY ALLE IDROMOTO

Finanziati 80mila euro per stringere convenzioni con la Seus (partecipata della Regione che gestisce il 118) e con il Coni (che ha personale con brevetto di salvataggio in mare) per usare le idromoto già di proprietà della Regione. Via libera a 300mila per il teatro di Adrano, e 150mila per quello di Sciacca; 2 milioni e mezzo per i prossimi tre anni per l'integrazione al personale in pensione dell'Ente acquedotti siciliani in liquidazione; 500mila euro per il pensionamento anticipato a 50 anni dei lavoratori del settore siderurgico; un milione e mezzo per i Comuni che hanno avviato progetti di scuole di antichi mestieri e tradizioni popolari; 100mila euro per ciasun anno del prossimo triennio alla gara automobilistica Targa Florio; 70mila euro per avviare un fondo di politiche giovanili, «utili appena per organizzare tre convegni», ha lamentato Fava; 200mila euro per istituire il reddito di libertà alle donne vittime di violenza; 1,4 milioni per promuovere il vino siciliano all'estero; 200mila euro per studiare il virus che ha colpito il coniglio selvatico in Sicilia; 50mila euro all'associazione sportiva Caltanissetta corse per il rally di Caltanissetta; e altri 50mila euro per il club nautico Gela per la gara di vela Opimiste; via libera allo stanziamento di 10 milioni di euro nel prossimo decennio per il recupero di edifici nei centri storici.

FONDI PER IL SOCIALE

Cinque milioni di euro sono destinati ad ampliare la platea dei beneficiari del Rei, il reddito di inclusione sociale. Potrà averlo adesso chi ha un reddito Isee inferiore a 7mila euro. Centomila euro vanno al banco alimentare e 100mila al banco opere di carità della Sicilia occidentale; 300mila euro sono destinati al fondo di solidarietà per le vittime di richieste estorsive. Aumenta dallo 0,1 allo 0,2 per cento del bilancio delle Asp la somma destinata ai servizi per l'autismo, anche, ed è questa la novità principale, nei confronti di adolescenti e giovani adulti.

L'aula è ancora in corso per la discussione degli ultimi tre articoli e delle tabelle allegate.