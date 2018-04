Si ferma contro il Monopoli la rincorsa alla serie B diretta del Trapani. La squadra di Calori, infatti, impatta per 2-2 con i pugliesi in una gara che aveva visto i granata per due volte in vantaggio e poi recuperati a tre minuti dal 90’. Nel frattempo, però, Pagliarulo e Compagni approfittano della sconfitta del Catania a Matera per staccare gli etnei al secondo posto, ma devono assistere da spettatori alla vittoria aritmetica del campionato da parte del Lecce.

Parte meglio la squadra di casa, con Murano che allunga per Scarsella, ma Menegatti smanaccia in angolo. Al 18’, Trapani avanti: Murano viene servito perfettamente da Marras e l’attaccante batte il portiere con un destro potente. Poco dopo, Menegatti è decisivo con un volo sulla testa di Dambros. La prima occasione ospite arriva poco prima della mezz’ora con Genchi, il cui controllo però non è perfetto e Drudi può così allontanare. I granata cercano insistentemente il raddoppio che però non arriva e va vicino al gol prima dell’intervallo con un lancio di Dambros per Murano che però, a tu per tu col portiere, gli calcia addosso. Dall’altro lato, colpo di testa di Genchi fuori di poco. Si va così all’intervallo sull’1-0.

In avvio di ripresa, ottima occasione per Sounas che va vicino all’incrocio dei pali. Subito dopo, Trapani pericoloso con Murano che salta Tafa, ma Menegatti devia in corner. Classica girandola di sostituzioni nei minuti a seguire e i granata ci provano ancora con Palumbo e Corapi, ma il portiere pugliese si salva ancora. Al 69’, arriva il pareggio biancoverde: sugli sviluppi di un corner, Mercadante rimette in mezzo per Longo che a porta vuota mette in rete. Al 76’, i siciliani tornano avanti con un calcio di rigore concesso per un tocco di mano di Bei e trasformato da Corapi. Poco più di dieci minuti più tardi, il Monopoli raggiunge nuovamente il pari: Mangni serve Genchi, il pallone finisce a Paolucci che crossa in mezzo, dove Longo si inserisce perfettamente e insacca a porta vuota. Nel finale, Monopoli ancora pericoloso con Mangni, poi arriva il triplice fischio finale.

Il tabellino

Trapani (3-5-2): Furlan; Silvestri, Drudi, Pagliarulo; Marras, Scarsella (80' Steffé), Corapi, Palumbo, Rizzo; Murano, Dambros (63' Campagnacci). A disp.: Pacini, Ferrara, Ferretti, Canino, Girasole, Minelli, Aloi, Culcasi, Musso, Tolomello. All. Calori.

Monopoli (3-5-2): Menegatti; Mercadante, Bei (79' Mangni), Tafa (56' Paolucci); Rota, Scoppa, Sounas, Longo, Donnarumma; Genchi (57' Benassi), Sarao. A disp.: Bardini, Guido, Zampa, Minicucci, Mavretic, Magni, Russo, Eleuteri, Maselli. All. Scienza.

Marcatori: 18' Murano, 69', 87' Longo, 77' rig. Corapi

Arbitro: Fabio Schirru di Nichelino (Biava-Avalos)

Note: Ammoniti: Sarao, Tafa (M), Rizzo (T)