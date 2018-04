Ventidue persone sono state fermate questa notte, su disposizione della Direzione distrettuale antimafia di Palermo, con l'accusa di essere contigui alle famiglie mafiose di Castelvetrano, Campobello di Mazara e Partanna. L'operazione - condotta da polizia, carabinieri e dalla Direzione investigativa antimafia - ha colpito ancora una volta figure ritenute fiancheggiatori della latitanza del boss Matteo Messina Denaro. Dall'inchiesta sarebbe emersa anche la rete utilizzata per smistare i pizzini. Le comunicazioni del boss sarebbero state affidate a quelle da lui ritenute persone di fiducia. Le accuse agli indagati sono a vario titolo di associazione mafiosa, estorsione, danneggiamento, detenzione di armi e intestazione fittizia di beni.

Tra i fermati c'è anche un cognato della primula rossa, considerato dagli inquirenti al vertice della famiglia di Castelvetrano. Il coinvolgimento nell'inchiesta di figure legate al boss latitante da un legame di sangue sottolinea una volta di più la preferenza di Messina Denaro nei confronti dei più stretti familiari. A dirlo è anche la storia giudiziaria recente, con gli inquirenti che nel tempo hanno individuato i cognati Filippo Guttadauro e Vincenzo Panicola, i fratelli Salvatore e Patrizia e i cugini Giovanni Filardo e Lorenzo Cimarosa - poi divenuto collaboratore di giustizia - fino ai nipoti Francesco Guttadauro e Luca Bellomo, i referenti fondamentali a cui affidare gli affari più importanti.

La decisione della Dda di Palermo di disporre i fermi deriva anche dal timore di un'imminente scontro tra i clan del trapanesi. «A partire dal 2015 - scrivono i magistrati - si registra un lento progetto di espansione territoriale da parte della famiglia mafiosa di Campobello di Mazara, che ha riguardato anche il territorio di Castelvetrano, divenuto vulnerabile a causa della mancanza su quel territorio di soggetti mafiosi di rango in libertà e per la scelta di Messina Denaro che, nonostante gli arresti dei suoi uomini di fiducia e dei suoi più stretti familiari, non ha autorizzato omicidi e azioni violente, come invece auspicato da buona parte del popolo mafioso di quei territori». Sintomatico di questa tensione crescente sarebbe stato l'omicidio di Giuseppe Marcianò, genero di Pino Burzotto, esponente della famiglia di Campobello di Mazara.