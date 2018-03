Successo di misura del Trapani che si impone per 0-1 al De Simone di Siracusa sull’Akragas. I granata giocano una gara discreta, imbrigliati per bene dai biancazzurri che li mettono in difficoltà in più di un’occasione e sfiorano il pari in pieno recupero. A deciderla è un colpo di testa di Polidori a venti minuti dalla fine.

Le due squadre si schierano a specchio, sia Criaco sia Calori scelgono il 3-5-2 per scendere in campo. L'undici di Calori prova da subito a fare la partita, ma al 7’ l’arbitro annulla una rete all’Akragas, che era andata in gol con Gjuci dopo una corta respinta di Furlan, per un tocco di mano. La compagine di mister Criaco si rende pericolosa ancora con Moreo, ma il Trapani risponde con Minelli, sicuramente il più attivo dei suoi. Biancazzurri ancora propositivi con Sanseverino e al 38’ il Trapani resta in dieci per il rosso rifilato a Silvestri, dopo una manata ai danni di Zibert a gioco fermo. Il tecnico granata inserisce Pagliarulo per Minelli, ma l’Akragas si rende ancora pericolosa prima dell’intervallo con Pastore, la cui punizione termina di poco alta.

Nella ripresa il Trapani prova a fare la partita nonostante l’inferiorità numerica, ma i biancazzurri si fanno vedere con un colpo di testa alto di Navas e con Carrotta che trova la respinta di Furlan. I granata provano a cercare la giocata vincente con un cross di Corapi, ma Fazio viene anticipato. Al 69’, ecco l’episodio che decide il match. Evacuo riceve palla sulla sinistra e lascia partire un cross che trova Polidori pronto allo stacco di testa su cui Vono non può nulla. Per l’Akragas ci prova ancora Sanseverino, anche se il Trapani si difende con ordine. In pieno recupero, i biancazzurri sfiorano il pari con un cross di Carrotta che viene deviato in corner da Drudi che però rischia un clamoroso autogol.

Akragas (4-3-2-1): Vono; Scrugli, Mileto, Ioio (79' Petrucci), Pastore; Carrotta, Zibert (71' Bramati), Sanseverino; Gjuci, Navas (78' Camarà); Moreo. A disp.: Lo Monaco, Raucci, Canale, Saitta, Caternicchia, Minacori, Dammacco, Malluzzo. All. Criaco.

Trapani (3-5-2): Furlan; Fazio, Silvestri, Drudi; Minelli (41' Pagliarulo), Scarsella, Corapi, Palumbo, Visconti; Evacuo, Polidori (82' Campagnacci). A disp.: Pacini, Ferrara, Rizzo, Bastoni, Steffè, Canino, Girasole, Aloi, Murano, Dambros. All. Calori.

Arbitro: Bitonti di Bologna (Severino-Cortese).

Marcatore: 69' Polidori

Note: Espulsi: al 38' Silvestri (T) per gioco scorretto. Ammoniti: Gjuci, Navas, Ioio (A)