La Protezione civile regionale ha diramato un'allerta meteo per la giornata di domani. La situazione peggiore dovrebbe interessare la Sicilia nord orientale, in particolare le province di Catania e Messina e parte della provincia palermitana: in queste zone, dalla mezzanotte di oggi fino a quella di domani, l'allerta è di colore arancione, cioè livello di pre-allarme. Nel resto della Sicilia il livello è di colore giallo, cioè di semplice attenzione.

Sono previsti precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, anche di forte intensità, con frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. In particolare sarà la costa ionica quella più sferzata da forti venti meridionali, con rinforzi di burrasca in serata. Il maltempo non dovrebbe portare un abbassamento delle temperature, anzi quelle minime sono registrate in locale aumento.