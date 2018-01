Politiche, tutti i candidati in Sicilia divisi per collegi

È il giorno della consegna delle liste per le elezioni politiche del 4 marzo. Il termine ufficiale scadrà alle 20. In queste ore i responsabili della presentazione si trovano alla Corte d'Appello di Palermo per concludere la procedura. Il sistema elettorale - il discusso Rosatellum bis - prevede la presenza di collegi plurinominali, dove i seggi verranno assegnati con il sistema proporzionale, e di collegi uninominali dove si scontreranno un candidato per ogni coalizione, con il seggio che andrà a chi prenderà più voti. In nessun caso per l'elettore sarà possibile esprimere preferenze.

Mentre il centrosinistra, Liberi e Uguali e il Movimento 5 stelle hanno già ufficializzato le scelte, resta la curiosità sulle decisioni che verranno fatti dai partiti di centrodestra.

Questa al momento la composizione degli schieramenti nei vari collegi.



UNINOMINALI



CAMERA

Circoscrizione Sicilia 1

Palermo-Resuttana-San Lorenzo

M5s: Aldo Penna (imprenditore)

Centrosinistra: Leopoldo Pianpiano (ex consigliere comunale del Pdl, poi passato a Sicilia Futura)

Centrodestra: Francesco Cascio

Liberi e uguali: Erasmo Palazzotto (deputato uscente)

Potere al popolo: Maruzza Battaglia (presidente della Onlus LAB.ZEN 2)

Palermo-Libertà

M5s: Giorgio Trizzino (direttore ospedale Civico Palermo)

Centrosinistra: Milena Gentile (architetta, presidente dell'associazione Emily Palermo)

Centrodestra: Ada Terenghi

Liberi e uguali: Monastra Antonella (ginecologa)

Potere al popolo: Frank Ferlisi (dirigente Rifondazione Comunista)

Palermo-Settecannoli:

M5s: Roberta Alaimo (la dipendente regionale)

Centrosinistra: Silvio Moncada (presidente della quarta circoscrizione di Palermo, ambientalista)

Centrodestra: Antonello Antinoro

Liberi e uguali: Filippo Occhipinti (ex consigliere comunale)

Potere al popolo: Pietro Milazzo (attivista)

Bagheria:

M5s: Vittoria Casa

Centrosinistra: Franco Vasta (ex sindaco di Campofelice di Roccella)

Centrodestra: Carolina Varchi

Liberi e uguali: Rosa Laplena (con Libera, beni confiscati)

Potere al popolo: Mario Minarda (insegnante)

Monreale:

M5s: Giuseppe Chiazzese (farmacista)

Centrosinistra: Salvo Lo Giudice (ex deputato regionale eletto con Nello Musumeci e passato a Sicilia Futura)

Centrodestra: Saverio Romano

Liberi e uguali: Serafino La Corte (ex Mdp)

Potere al popolo: Francesca Tumminello

Marsala:

M5s: Piera Ajello (testimone di giustiizia)

Centrosinistra: Pamela Orrù (senatrice uscente)

Centrodestra: Tiziana Pugliesi

Liberi e uguali: Daniele Nuccio (consigliere comunale)

Potere al popolo: Giuseppa Alongi

Gela:

M5s: Dedalo Pignatone (avvocato)

Centrosinistra: Grazia Augello (vicesegretaria Udc a Caltanissetta)

Centrodestra: Pino Federico

Liberi e uguali: Franca Gennuso

Potere al popolo: Vincenzo Giuliana

Agrigento:

M5s: Michele Sodano

Centrosinistra: Giuseppe Sodano (figlio dell'ex sindaco di Agrigento Calogero Sodano)

Centrodestra: Lillo Pisano

Liberi e uguali: Bianca Guzzetta

Potere al popolo: Giuseppina Di Cristina

Mazara del Vallo:

M5s: Vita Martinciglio (avvocata)

Centrosinistra: Gaspare Culotta

Centrodestra: Toni Scilla

Liberi e uguali: Nicolò Asaro

Potere al popolo: Nicola Puleo

Circoscrizione Sicilia 2

Messina:

M5s: Francesco D'Uva (parlamentare uscente)

Centrosinistra: Pietro Navarra (rettore università di Messina)

Centrodestra: Matilde Siracusano

Liberi e uguali: Gabriele Siracusano (dirigente Unipol)

Potere al popolo: Andrea Abbate

Barcellona Pozzo di Gotto:

M5s: Alessio Mattia Villarosa (parlamentare uscente)

Centrosinistra: Natalia Cimino (consigliera comunale a Patti)

Centrodestra: Mariella Gullo

Liberi e uguali: Francesca Pietropaolo (imprenditrice)

Potere al popolo: Fabio Cannizzaro

Enna:

M5s: Andrea Giarrizzo (startupper)

Centrosinistra: Fabio Venezia (sindaco di Troina)

Centrodestra: Carmelo Lo Monte

Liberi e uguali: Lillo Colaleo

Potere al popolo: Gaspare Di Stefano

Acireale:

M5s: Giulia Grillo (parlamentare uscente)

Centrosinistra: Nicola D'Agostino (deputato Ars uscente)

Centrodestra: Basilio Catanoso (parlamentare uscente)

Liberi e uguali: Matilde Riccioli

Potere al Popolo: Francesco Strano (circolo Gramsci di Riposto)

Catania:

M5s: Laura Paxia (imprenditrice)

Centrosinistra: Giuseppe Berretta (deputato Pd uscente)

Centrodestra: Manlio Messina

Liberi e uguali: Mary Chiaramonte

Potere al popolo: Piero Mancuso (Briganti)

Misterbianco:

M5s: Simona Suriano

Centrosinistra: Luca Sammartino (deputato regionale Pd)

Centrodestra: Giovanni Pistorio

Liberi e uguali: Luca Barbato

Potere al popolo: Stefania Zingale

Paternò:

M5s: Eugenio Saitta

Cenrosinistra: Mariagrazia Pannitteri

Centrodestra: Giuseppe Lombardo

Liberi e uguali: Valentina Borzì (sindacalista dei call center Qè)

Potere al popolo: Samanta Cinnirella

Ragusa:

M5s: Maria Lucia Lorefice (parlamentare uscente)

Centrosinistra: Venerina Padua (senatrice Pd uscente)

Centrodestra: Katia Bruno

Liberi e uguali: Rosetta Noto

Potere al popolo: Sveva D'Antonio

Avola:

M5s: Maria Marzana (parlamentare uscente)

Centrosinistra: Giovanni Giuca (avvocato, ex sindaco di Rosolini)

Centrodestra: Daniela Armenia

Liberi e uguali: Paolo Randazzo (giornalista)

Potere al popolo: Luigi Cicero

Siracusa:

M5s: Paolo Ficara

Centrosinistra: Sofia Amoddio (deputata Pd uscente)

Centrodestra: Nicoletta Piazzese

Liberi e uguali: Cristina De Caro (giornalista)

Potere al popolo: Pina La Villa





SENATO

Sicilia 1

Palermo-Resuttana-San Lorenzo:

M5s: Steni Di Piazza (tra i curatori del progetto microcredito)

Centrosinistra: Teresa Piccione (deputato uscente Pd)

Centrodestra: Giulio Tantillo

Liberi e uguali: Pietro Grasso

Potere al popolo: Maria La Bianca

Palermo-Bagheria:

M5s: Loredana Russo (docente e musicista)

Centrosinistra: Mario Cicero (sindaco di Castelbuono)

Centrodestra: Ester Bonafede

Liberi e uguali: Nadia Spallitta (avvocata cassazionista già candidata sindaco a Palermo)

Potere al popolo: Giovanni Maniscalco

Marsala:

M5s: Francesco Mollame (ingegnere)

Centrosinistra: Paolo Ruggirello (ex deputato regionale)

Centrodestra: Antonio D'Alì

Liberi e uguali: Mariella Maggio (ex deputata regionale Pd)

Potere al popolo: Davide Ficarra

Agrigento:

M5s: Gaspare Marinello (dirigente dell'ospedale di Sciacca)

Centrosinistra: Maria Iacono (assessora a Marsala)

Centrodestra: Vincenzo Giambrone

Liberi e uguali: Calogero Zammuto

Potere al popolo: Carmela Marrone

Gela:

M5s: Pietro Lorefice (ex assessore giunta Messinese)

Centrosinistra: Anna Lisa Maria Petitto

Centrodestra: Giovanna Candura (ex assessora regionale)

Liberi e uguali: Angelo Marotta (ex presidente del consiglio provinciale di Caltanissetta)

Potere al popolo: Pietro Muratore

Sicilia 2

Messina:

M5s: Grazia D'Angelo

Centrosinistra: Fabio D'Amore (presidente Ersu Messina)

Centrodestra: Urania Papatheu

Liberi e uguali: Gaetano Tirrito

Potere al popolo: Annalaura Russo

Acireale:

M5s: Tiziana Drago (esponente dell'associazione Famiglie numerose)

Centrosinistra: Giovanni Burtone (deputato Pd uscente)

Centrodestra: Angelo Attaguile (deputato uscente di Noi con Salvini, ex Pdl)

Liberi e uguali: Leo Micali

Potere al popolo: Salvo Scuderi

Catania:

M5s: Nunzia Catalfo (senatrice uscente)

Centrosinistra: Valeria Sudano (ex deputata regionale Pd)

Centrodestra: Raffaele Stancanelli

Liberi e uguali: Ambra Monterosso

Potere al popolo: Goffredo D'Antona

Siracusa:

M5s: Giuseppe Pisani (ex vicesindaco di Augusta)

Centrosinistra: Alessandra Furnari (direttivo provinciale Pd)

Centrodestra: Mariella Muti (ex soprintendente)

Liberi e uguali: Franca Antoci (giornalista)

Potere al popolo: Giovanna Giovannini



PLURINOMINALI

CAMERA (sistema proporzionale)

Circoscrizione Sicilia 1

Sicilia 1: Palermo- Resuttana- San Lorenzo

PD

Fabio Giambrone (braccio destro di Leoluca Orlando), Mila Spicola (architetta, insegnante e scrittrice, ex vicesegretaria regionale del Pd), Carlo Di Pisa (consigliere comunale a Palermo), Valeria Grasso (imprenditrice e testimone di giustizia, candidata col Megafono alle Regionali)

INSIEME (centrosinistra)

Claudia Mannino (ex deputato del M5s)

CIVICA E POPOLARE (centrosinistra)

Valentina Castaldini, Giuseppe Maccarone, Verdiana Caracausi, Salvatore La Rosa

+ EUROPA (centrosinistra)

-

LEGA-NOI CON SALVINI

Alessandro Pagano, Caterina Caravella, Antonino Amato, Federica Sciortino

FORZA ITALIA

Francesco Scoma, Adelaide Mazzarino, Andrea Gentili, Ada Terenghi

FRATELLI D'ITALIA

Anna Pontrelli, Dario Falsone, Nunzia De Luca, Achille Tallarico

NOI CON L'ITALIA-UDC

Margherita La Rocca Ruvolo, Antonio Antinoro, Doriana Ribaudo, Mario Bellavista

MOVIMENTO 5 STELLE

Adriano Varrica, Valentina D'Orso, Danilo Maniscalco, Laura Cutrera

POTERE AL POPOLO

Tumminello Francesca, Romeo Tommaso, Leggio Marina (docente in lingua inglese nella scuola secondaria), Salamone Carmelo

Sicilia 2: Bagheria-Monreale-Marsala

PD

Maria Elena Boschi (sottosegretaria governo); Carmelo Miceli (segretario Pd Palermo), Anna Maria Angileri (assessora a Marsala), Marcello Linares (Pd Marsala)

INSIEME (centrosinistra)

Nino Oddo (deputato regionale uscente del Megafono)

CIVICA E POPOLARE (centrosinistra)

Aldo di Giacomo, Rosetta Vaccaro, Fabrizio Turco, Maria Rita Comparetti

+ EUROPA (centrosinistra)

-

LEGA-NOI CON SALVINI

Sabina Bonelli, Salvatore Zinnanti, Claudia Johnes, Davide Lercara

FORZA ITALIA

Matilde Siracusano, Ugo Zagarella, Giusy Bartolozzi, Francesco Greco

FRATELLI D'ITALIA

Carolina Varchi, Giampiero Cannella, Alessandra D'Agguanno, Giuseppe Di Blasi

NOI CON L'ITALIA-UDC

Saverio Romano, Gabriella Carlucci, Roberto Lagalla, Maria Giuseppa Castiglione.

MOVIMENTO 5 STELLE

Antonio Lombardo, Caterina Licatini, Davide Aiello, Chiara Di Benedetto

POTERE AL POPOLO

Ferlisi Frank, Masi Liliana, La Scala Paolo, Polizzi Eliana (insegnante precaria di Petralia Sottana, lavora in una scuola di Palermo)

Sicilia 3: Gela-Agrigento-Mazara del Vallo

PD

Daniela Cardinale (deputata uscente e figlia di Totò Cardinale), Marco Campagna (segretario provinciale Pd Trapani), Teresa Diadema (segretaria Pd di Mazara), Angelo Galanti

INSIEME (centrosinistra)

Pietro Lo Nigro

CIVICA E POPOLARE (centrosinistra)

Valentina Castaldini, Giuseppe Nobile, Rosetta Vaccaro, Fabrizio Turco

+ EUROPA (centrosinistra)

-

LEGA-NOI CON SALVINI

Alessandro Pagano, Anna Maria Sciangula, Loreto Ognibbene, Alessandra Cascio

FORZA ITALIA

Giusy Bartolozzi, Andrea Mineo, Vanessa Sgarito, Marcello Fattori

FRATELLI D'ITALIA

Carolina Varchi, Calogero Pisano, Elvira Amata, Michele Ricotta

NOI CON L'ITALIA-UDC

Giuseppe Ruvolo, Maria Ippolito, Margherita La Rocca Ruvolo

MOVIMENTO 5 STELLE

Azzurra Cancelleri, Filippo Perconti, Rosalba Cimino, Dino Terrana

POTERE AL POPOLO

Palermo Michelangelo, Di Cristina Giuseppina, Caselli Marco, De Marco Laura Angela

Circoscrizione Sicilia 2

Sicilia 1 Messina-Barcellona Pozzo di Gotto-Enna

PD

Maria Elena Boschi (sottosegretaria), Pietro Navarra (rettore Università di Messina), Rosa Maria Di Giorgi (senatrice uscente, palermitana ma da diversi anni vive a Firenze, dove è stata anche assessora della giunta di Matteo Renzi), Giuseppe Laccoto (deputato regionale uscente)

INSIEME (centrosinistra)

Rosaria Maria Rucci

CIVICA E POPOLARE (centrosinistra)

-

+ EUROPA (centrosinistra)

-

FORZA ITALIA

Stefania Prestigiacomo, Antonino Germanà, Elisabetta Formica, Dario Moscato (coordinatore regionale Forza Italia Giovani)

FRATELLI D'ITALIA

Carmela Bucalo, Giuseppe Sottile, Chiara Sterrantino, Gaetano Nanì

LEGA PER SALVINI PREMIER

Carmelo Lo Monte, Marina Trimarchi, Filippo Ricciardi, Maria Lucia Verdiglione

NOI CON L'ITALIA-UDC

Mariella Ippolito, Massimo Dell'Utri, Annarita Bucaro, Michelangelo Fabio Maria Montesano

MOVIMENTO 5 STELLE

Alessio Mattia Villarosa, Angela Raffa, Francesco D'Uva, Antonella Papiro

POTERE AL POPOLO

Andrea Abbate, Samanta Cinnirella (Mamme No Muos), Giordano Placido, Stefania Zingale (militante di movimenti studenteschi, ex Rifondazione)

Sicilia 2 Acireale-Catania-Misterbianco

PD

Paolo Gentiloni (premier), Francesca Raciti (presidente consiglio comunale di Catania), Giuseppe Berretta (deputato Pd uscente), Francesca Ricotta (giovane catanese iscritta al Pd)

INSIEME (centrosinistra)

Mariella Bonanno

CIVICA E POPOLARE (centrosinistra)

-

+ EUROPA (centrosinistra)

-

FORZA ITALIA

Antonino Minardo, Matilde Siracusano, Dario Daidone, Lilly Di Nolfo

FRATELLI D'ITALIA

Giorgia Meloni, Manlio Messina (consigliere comunale Catania), Ylenja Lucaselli, Antonio Giordano

LEGA PER SALVINI PREMIER

Fabio Cantarella, Carmen Droise, Salvatore Scaletta (consigliere comunale Misterbianco), Elisabetta Pasqualino (consigliere comunale Pedara)

NOI CON L'ITALIA-UDC

Giovanni Pistorio, Margherita La Rocca Ruvolo, Alessandro Porto, Rosa Zanghì

MOVIMENTO 5 STELLE

Giulia Grillo, Dario Sangrigoli, Simona Suriano, Santi Cappellani

POTERE AL POPOLO

Valeria Castorina (ex cpo Experia, movimento antirazzista), Antonino Bonanno (operaio della St di Biancavilla), Angela Faro (Rifondazione comunista), Antonio Allegra (militante rete dei comunisti)

Sicilia 3 Paternò-Ragusa-Avola-Siracusa

PD

Maria Elena Boschi (sottosegretaria), Fausto Raciti (segretario regionale Pd), Sofia Amoddio (deputata uscente), Mario D'Asta (consigliere comunale a Ragusa)

INSIEME (centrosinistra)

Giuseppe Patti

CIVICA E POPOLARE (centrosinistra)

-

+ EUROPA (centrosinistra)

-

FORZA ITALIA

Stefania Prestigiacomo, Giovanni Mauro, Rosi Pennino, Fabio Cancemi

FRATELLI D'ITALIA

Manlio Messina, Valeria Zorzi, Francesco Saglimbene (consigliere comunale Catania), Cristina Celeste

LEGA PER SALVINI PREMIER

Carmen Droise, Filippo Drago (sindaco di Aci Castello), Noemi Agnello, Gianluigi Melilli

NOI CON L'ITALIA-UDC

Giuseppe Geramia Lombardo, Mariella Ippolito, Fabio Mancuso, Benedetta Maria Carmela Gennaro

MOVIMENTO 5 STELLE

Marialucia Lorefice, Gianluca Rizzo, Maria Marzana, Filippo Scerra

POTERE AL POPOLO

Milena Angiletti, Luigi Cicero, Sveva D'Antonio, Giorgio Piccione



SENATO



Sicilia 1: Palermo-Resuttana-San Lorenzo, Palermo-Bagheria, Marsala, Agrigento, Gela.

PD

Davide Faraone (deputato uscente e sottosegretario), Teresa Piccione, Paolo Ruggirello (trapanese, ex deputato regionale), Maria Iacono (deputata uscente Pd)

INSIEME (centrosinistra)

Carmelo Sardella

CIVICA E POPOLARE (centrosinistra)

Fabrizio Cicchitto, Anna Petrisi (detta Mirella), Girolamo Billardello, Beatrice Feo Filangeri

+ EUROPA (centrosinistra)

-

FORZA ITALIA

Renato Schifani, Urania Papatheu, Nitto Palma (ex ministro della Giustizia), Domitilla Giudice

LEGA-NOI CON SALVINI

Giulia Bongiorno, Santo D'Alcamo, Patrizia Battello, Gioacchino Picone

FRATELLI D'ITALIA

Isabella Rauti, Adolfo Urso, Margherita Lanza di Scalea, Raoul Russo

NOI CON L'ITALIA-UDC

Ester Bonafede, Decio Terrana, Vita Rotolo, Fabio Bongiovanni

POTERE AL POPOLO

Marrone Carmela, Lombardo Vincenzo, Russo Nilde, Muratore Pietro

MOVIMENTO 5 STELLE

Vincenzo Maurizio Santangelo, Antonella Campagna, Alberto Samonà, Cinzia Leone

Sicilia 2: Messina, Acireale, Catania, Siracusa

PD

Valeria Sudano (ex deputata regionale), Giuseppe Picciolo (ex deputato regionale), Alessandra Furnari (direttivo provincia Pd Siracusa), Fabio D'Amore (presidente Ersu Messina)

INSIEME (centrosinistra)

Maria Grazia Leone

CIVICA E POPOLARE (centrosinistra)

-

+ EUROPA (centrosinistra)

-

FORZA ITALIA

Gabriella Giammanco (deputato uscente), Bruno Alicata (senatore uscente), Gaetana Palermo, Salvatore Torrisi (presidente commissione Affari costituzionali Senato)

LEGA-NOI CON SALVINI

Matteo Salvini, Antonella Faggi, Angelo Attaguile (deputato uscente), Angela Damigella

FRATELLI D'ITALIA

Raffaele Stancanelli, Fazzolari

NOI CON L'ITALIA-UDC

Filippo Matteo Condorelli, Ester Bonafede, Sebastiano Roccaro, Tiziana Gabriella Campisi

POTERE AL POPOLO

Luca Cangemi (dirigente Pci), Anna Laura Russo, Santino Bonfiglio, Eveline Amari

MOVIMENTO 5 STELLE

Mario Michele Giarrusso, Nunzia Catalfo, Cristiano Anastasi, Ornella Bertorotta