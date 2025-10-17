Un barattolo, con oltre tre chilogrammi di marijuana, e 34 cartucce in una borsa abbandonata per strada. Questo quanto scoperto dalla polizia durante un servizio di pattugliamento nel quartiere villaggio Zia Lisa, a Catania. La droga è stata individuata grazie al fondamentale contributo del cane Maui. Il poliziotto a quattro zampe ha fiutato lo stupefacente all’esterno di uno stabile. Le successive verifiche degli agenti hanno permesso di scoprire oltre 3 chilogrammi di marijuana nascosti in un barattolo sul tetto dell’edificio.

Accanto al contenitore principale, gli agenti hanno recuperato anche una busta di plastica con altri 220 grammi di marijuana e 16 dosi confezionate in carta stagnola, per un peso complessivo di 352 grammi. Le perquisizioni hanno interessato l’intera area esterna dell’immobile, dove la polizia ha rinvenuto un bilancino di precisione e altro materiale per il confezionamento della droga, chiaro segnale di un’attività di spaccio organizzata. Tutto il materiale è stato immediatamente sequestrato.

La scoperta di 34 cartucce in un borsone abbandonato

Durante le ulteriori verifiche nell’area circostante, l’attenzione degli agenti è stata attirata da una borsa rossa lasciata per strada. All’interno, sono state trovate 34 cartucce da fucile integre, poi sequestrate e inviate al laboratorio della polizia Scientifica per le analisi e gli accertamenti balistici. Marijuana e cartucce sono ora al vaglio degli investigatori, che proseguono le indagini per risalire ai responsabili dell’attività di spaccio e del possesso delle munizioni.