Controlli straordinari a Catania: sequestri e multe nei quartieri Zia Lisa e Villaggio Sant’Agata

La polizia di Stato ha coordinato un’attività straordinaria di controllo del territorio nei quartieri Zia Lisa e Villaggio Sant’Agata, finalizzata alla prevenzione dello spaccio di sostanze stupefacenti, delle violazioni al codice della strada e dell’abusivismo commerciale. Durante i controlli antidroga, un cane poliziotto ha individuato nella stanza da letto di un 23enne catanese, già sottoposto a detenzione domiciliare, 50 grammi di marijuana e 35 grammi di hashish. Nella cassettiera sono stati trovati anche oltre 5.000 euro in contanti, materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione. Il giovane è stato arrestato, condannato con rito direttissimo e trasferito in carcere per aver violato le prescrizioni della detenzione domiciliare.

L’attività ha compreso anche il pattugliamento del quartiere e l’istituzione di posti di controllo per verificare il rispetto delle norme stradali. Complessivamente, sono state identificate 335 persone e controllati 167 veicoli. Sono state elevate multe per guida senza casco, senza assicurazione, senza patente e senza revisione. Nel settore dell’abusivismo commerciale, i controlli su venditori ambulanti hanno portato a sanzioni per 6.000 euro e al sequestro di 2.650 chili di prodotti ortofrutticoli privi di tracciabilità, oltre a 103 uova sciolte in una rivendita.