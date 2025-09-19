Controlli straordinari a Catania: sequestri e multe nei quartieri Zia Lisa e Villaggio Sant’Agata

19/09/2025 di , Tempo di lettura 1 min

La polizia di Stato ha coordinato un’attività straordinaria di controllo del territorio nei quartieri Zia Lisa e Villaggio Sant’Agata, finalizzata alla prevenzione dello spaccio di sostanze stupefacenti, delle violazioni al codice della strada e dell’abusivismo commerciale. Durante i controlli antidroga, un cane poliziotto ha individuato nella stanza da letto di un 23enne catanese, già sottoposto a detenzione domiciliare, 50 grammi di marijuana e 35 grammi di hashish. Nella cassettiera sono stati trovati anche oltre 5.000 euro in contanti, materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione. Il giovane è stato arrestato, condannato con rito direttissimo e trasferito in carcere per aver violato le prescrizioni della detenzione domiciliare.

L’attività ha compreso anche il pattugliamento del quartiere e l’istituzione di posti di controllo per verificare il rispetto delle norme stradali. Complessivamente, sono state identificate 335 persone e controllati 167 veicoli. Sono state elevate multe per guida senza casco, senza assicurazione, senza patente e senza revisione. Nel settore dell’abusivismo commerciale, i controlli su venditori ambulanti hanno portato a sanzioni per 6.000 euro e al sequestro di 2.650 chili di prodotti ortofrutticoli privi di tracciabilità, oltre a 103 uova sciolte in una rivendita.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Termini Imerese: 500 famiglie senza acqua potabile a casa, da oltre un anno
Leggi la notizia

La polizia di Stato ha coordinato un’attività straordinaria di controllo del territorio nei quartieri Zia Lisa e Villaggio Sant’Agata, finalizzata alla prevenzione dello spaccio di sostanze stupefacenti, delle violazioni al codice della strada e dell’abusivismo commerciale. Durante i controlli antidroga, un cane poliziotto ha individuato nella stanza da letto di un 23enne catanese, già sottoposto […]

Abbandona pneumatici per strada a Catania: gommista denunciato, attività sequestrata
Leggi la notizia

La polizia di Stato ha coordinato un’attività straordinaria di controllo del territorio nei quartieri Zia Lisa e Villaggio Sant’Agata, finalizzata alla prevenzione dello spaccio di sostanze stupefacenti, delle violazioni al codice della strada e dell’abusivismo commerciale. Durante i controlli antidroga, un cane poliziotto ha individuato nella stanza da letto di un 23enne catanese, già sottoposto […]

Figlio Riina: «Mio padre non ordinò l’omicidio di Falcone e del piccolo Di Matteo»
Leggi la notizia

La polizia di Stato ha coordinato un’attività straordinaria di controllo del territorio nei quartieri Zia Lisa e Villaggio Sant’Agata, finalizzata alla prevenzione dello spaccio di sostanze stupefacenti, delle violazioni al codice della strada e dell’abusivismo commerciale. Durante i controlli antidroga, un cane poliziotto ha individuato nella stanza da letto di un 23enne catanese, già sottoposto […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo speciale di oggi: Venere in Vergine
di

La bella Venere, dopo aver illuminato il cielo dei dodici con la sua abbagliante presenza in Leone, ecco che adesso decide di riordinare i sentimenti e farsi un po’ più concreta e oggettiva nel segno della Vergine, dove trova il terreno ideale per costruire dialoghi, garanzie e solidità in amore. ARIETEVenere dismette il suo trigono […]

Oroscopo speciale di oggi: Mercurio in Bilancia, torna la diplomazia
di

Mercurio, il furbo pianeta dell’intelletto, si trasferisce in una zona dello zodiaco a lui più congeniale: si sposta, infatti, nel suo elemento, l’aria, e nella Bilancia riprende i suoi calzari alati per sorvolare più acutamente sulle cose e gestire nuove ed esaltanti valutazioni. Sarà diplomatico, come i dettami del segno vogliono, e aiuterà soprattutto i […]

Oroscopo settimanale dal 15 al 21 settembre 2025
di

ARIETEPer voi Ariete questa settimana inizia all’insegna di un Giove e una Venere che pressano sulle tensioni di coppia e vi raccomandano ascolto e morbidezza: facendovi anche un po’ stancare e muovervi controvoglia, opterete per un quieto vivere. Probabilmente al lavoro dovrete ritrovare il ritmo, poiché la vostra velocità è un po’ più alta dei […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]