West Nile, la paziente messinese è «fuori pericolo»

La paziente 74enne (S.M. sono le sue iniziali), colpita da infezione da virus West Nile ricoverata all’ospedale Papardo a Messina è ormai considerata fuori pericolo di vita. Il dottore Antonio Albanese, responsabile dell’unità operativa semplice dipartimentale di Malattie infettive, ha confermato il miglioramento clinico della paziente. Già da sabato la donna si trovava in stato vigile e gli ultimi esami ematochimici e diagnostici hanno escluso danni cerebrali gravi. Attualmente è in fase di recupero e resterà sotto osservazione per un ciclo di riabilitazione. La donna ha spiegato ai medici di vivere in una zona particolarmente infestata da zanzare.