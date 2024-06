Tentato omicidio dell’ex pentito a Vittoria, ci sono dei fermi

Potrebbero esserci novità importanti nelle indagini sul tentato omicidio di Roberto Di Martino. Lo scorso 25 aprile a Vittoria, in provincia di Ragusa, il 62enne – con molti precedenti penali, anche per associazione mafiosa – è stato ferito da due colpi di pistola, uno al collo e l’altro a un occhio. La polizia di Vittoria – insieme alla Scientifica e con il coordinamento della Direzione distrettuale antimafia (Dda) di Catania – ha avviato le indagini e avrebbe individuato i presunti autori del tentato omicidio. A queste persone la Dda di Catania ha notificato il provvedimento di fermo di indiziato di delitto, cioè una misura di limitazione della libertà personale emessa dal pubblico ministero. Questo provvedimento è diverso dalla custodia cautelare in carcere, che viene emessa dal giudice e che fa riferimento a un momento successivo delle indagini.