Foto di polizia

Viaggiava in auto, insieme ad altre tre persone, con una pistola sotto il sedile. A Vittoria, in provincia di Ragusa, un 19enne – originario del Marocco – è finito nei guai ed è stato arrestato dagli agenti di polizia. Decisivo un servizio di controllo del territorio nella zona centrale della cittadina.

Il posto di controllo e la perquisizione

Gli agenti hanno fermato un’autovettura con a bordo quattro persone. Durante le fasi del controllo, il comportamento del giovane ha destato immediatamente sospetti. Sotto il sedile del passeggero dell’auto, è stata rinvenuta un’arma modello Kirma calibro 7.65, priva del tappo rosso, completa di caricatore e con un bossolo esploso.

Il 19enne, che ha dichiarato la disponibilità dell’arma, non è stato in grado di giustificarne il

possesso. Nel corso dell’attività è stata inoltre rinvenuta, all’interno della vettura, una piccola quantità di

hashish. Alla luce degli elementi raccolti, il giovane è stato arrestato e sottoposto alla misura degli arresti

domiciliari.