Vittoria e Comiso, individuati i presunti autori dei furti con spaccata

furti con spaccata

Sono stati individuati i presunti autori dei furti con spaccata avvenuti tra dicembre 2024 e gennaio 2025 ai danni di alcuni esercizi commerciali di Vittoria e Comiso, nel Ragusano. Si tratta di tre soggetti di Vittoria, rispettivamente di 34, 40 e 43 anni. Tutti loro sono indagati per il reato di furto aggravato in concorso relativamente alle vicende citate. I vari eventi delittuosi sarebbero stati effettuati mediante effrazione delle vetrate con autovetture, anch’esse provento di furto da parte degli stessi indagati.

La commissione dei furti con spaccata aveva ingenerato un certo allarme sociale nelle comunità dei comuni interessati. Infatti, in seguito a tali eventi la polizia e dei carabinieri di Comiso, con il coordinamento della procura di Ragusa, hanno avviato delle specifiche indagini. Al termine di una meticolosa attività di ricerca degli elementi indiziari, gli inquirenti sono riusciti a ricostruire i vari fatti delittuosi, con l’individuazione dei presunti autori.

Nei loro confronti è stato eseguito il provvedimento cautelare. Ad un indagato è stata applicata la misura degli arresti domiciliari e ad un altro quella dell’obbligo di dimora nel comune di Vittoria. Al terzo la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.