Comiso, furto con spaccata in una gioielleria: rubati orologi e gioielli in oro per 20mila euro

Sono stati rubati 30 orologi e gioielli in oro per un valore di 20mila euro. Un 27enne è stato arrestato dalla polizia a Comiso, in provincia di Ragusa: sarebbe uno dei due autori di un furto con spaccata compiuto alle 5 del mattino di oggi in una gioielleria del centro di Comiso. Secondo chi indaga, per rompere il vetro dell’attività è stata usata un’auto. Dopo un inseguimento verso Modica, Scicli e fino a Pozzallo – tutti Comuni del Ragusano – l’auto con a bordo due uomini è stata bloccata, ma uno dei due è riuscito a scappare. Il fermato è un pregiudicato di origini ennesi, ma da tempo è residente a Pozzallo. Gli agenti hanno recuperato la refurtiva: 30 orologi e gioielli in oro dal valore di circa 20mila euro.