Undicenne violentata nel Messinese: la denuncia dei genitori della vittima

Accusato di violenza sessuale su una ragazzina di undici anni, un cittadino di origine cinese è stato arrestato dalla polizia a Sant’Agata di Militello (in provincia di Messina) su disposizione della procura di Patti. L’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico. Le indagini sono partite dalla denuncia dei genitori della vittima. L’indagato, dipendente in un emporio del litorale nebroideo, avrebbe seguito la minorenne in un settore dell’esercizio commerciale non coperto da videosorveglianza e, approfittando dell’assenza dei genitori, intenti in altri acquisti, l’avrebbe molestata.