Corte d'Appello di Caltanissetta

La Corte d’appello di Caltanissetta ha condannato a 8 anni e 8 mesi di carcere l’ex assessore regionale alla Famiglia, medico e psicoterapeuta Paolo Colianni. In primo grado era stato condannato dal tribunale di Enna a 5 anni e 4 mesi, con l’accusa di violenza sessuale su una minore di 14 anni.

La Corte ha escluso le attenuanti generiche della violenza sessuale sulla minore. Inoltre, ha stabilito che la quantificazione del danno sarà stabilita in sede civile. Diversamente da come aveva indicato il tribunale di Enna, il quale aveva disposto un 150mila euro il risarcimento. L’imputato difeso dagli avvocati Maria Donata Licata e Pietro Granata non era presente in aula. La famiglia della vittima era rappresentata dagli avvocati Teresa Starvaggi, Fabio Repici e Paolo Starvaggi . «La sentenza parla da sola» hanno detto all’uscita dal palazzo di giustizia gli avvocati.