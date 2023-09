Violenza sessuale di gruppo a Palermo, la vittima sarà sentita in aula

È stata fissata per il 3 ottobre l’udienza per l’incidente probatorio nell’ambito dell’inchiesta sulla violenza sessuale di gruppo su una 19enne commessa a luglio al Foro Italico di Palermo. Lo ha deciso il la giudice per le indagini preliminari Clelia Maltese su richiesta della procura di Palermo diretta da Maurizio de Lucia. L’udienza servirà a sentire la vittima e cristallizzare le sue dichiarazioni che saranno poi riversate direttamente nell’eventuale processo. Potranno partecipare i sette giovani indagati per la violenza sessuale, che sono tutti in carcere, e i loro avvocati difensori.