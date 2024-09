Violenza sessuale su una bambina e su una ragazzina: due arresti nel Siracusano

Due presunte violenze sessuali in provincia di Siracusa. A Portopalo di Capo Passero un 42enne è stato arrestato per violenza sessuale commessa nei confronti di una bambina di 7 anni. La vicenda risale a fine agosto scorso: la madre della bimba ha riferito ai militari che la figlia le aveva raccontato di essere

stata palpeggiata da un uomo mentre si trovava in spiaggia in contrada Guardiani. Le indagini hanno permesso di identificare il 42enne – originario di Catania – che è stato arrestato e portato nel carcere catanese di piazza Lanza.

Nel secondo caso un 65enne originario di Siracusa è stato arrestato a Palazzolo Acreide: l’uomo è gravemente indiziato di violenza sessuale e di lesioni personali commesse nei confronti una 14enne, alla quale è legato da lontana parentela. Le indagini sono partite dopo la denuncia della vittima. Secondo chi indaga, è emerso che per circa due anni il 65enne si sarebbe reso responsabile di molestie e di violenza sessuale nei confronti della minore, che frequentava per il loro lontano vincolo di parentela. Ora l’uomo si trova nel carcere siracusano Cavadonna.