Gli agenti di Siracusa hanno arrestato un uomo di 33 anni per violenza sulle donne, quindi maltrattamenti in famiglia e stalking. La misura restrittiva è stata eseguita in applicazione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Siracusa.

I poliziotti hanno infatti accertato che l’uomo, che aveva avuto dalla compagna ventiquattrenne, madre di una bimba di sette mesi, aveva costretto la donna, ininterrottamente almeno dallo scorso Natale, in preda a una gelosia immotivata, a subire minacce, violenze e insulti, anche in presenza della neonata.

Esasperata dalle continue vessazioni, la vittima si è vista costretta a interrompere la convivenza, trasferendosi con la figlia a casa dei genitori. L’uomo però non si è rassegnato alla fine della relazione e ha continuato perseguitandola, anche appostandosi sotto casa. Il 33enne è stato dunque arrestato per la violenza sulla donne.