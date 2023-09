Vittoria, 18enne pestato da un coetaneo: «Ha guardato la mia fidanzata»

Uno sguardo rivolto alla una ragazza di un coetaneo. Ci sarebbe questo dietro il pestaggio ai danni di un giovane avvenuto sabato notte in un locale di distributori automatici di cibo e bevande h24 in via Cavour a Vittoria, in provincia di Ragusa. Calci e pugni in faccia al giovane, steso a terra e che ha battuto la testa contro una delle macchine. Secondo quanto emerso finora, la vittima non avrebbe riportato ferite gravi. Di quanto accaduto sono state informate le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini, anche sulla base di un video che è stato girato da qualcuno che ha assistito alla scena. Immagini che poi sono stato pubblicate sui social e rimosse poco dopo quando, però, erano state inoltrate anche a diversi gruppi su WhatsApp.

L’autore dell’aggressione è stato individuato dai poliziotti che stanno portato avanti le indagini: si tratta di un 18enne di Vittoria. L’aggredito, che ha presentato una denuncia alle forze dell’ordine, è un coetaneo di origine albanese residente nella cittadina del Ragusano. Anche gli altri giovani che hanno assistito alla scena sono stati individuati dagli inquirenti. Intanto, il sindaco Francesco Aiello ha indetto una manifestazione cittadina che si terrà il 20 ottobre. E, a partire da questo ultimo episodio, il primo cittadino vittoriese ha fatto appello anche al governo regionale e al ministero dell’Interno per un potenziamento delle forze dell’ordine in città.

