Scontro tra auto e bus a Taormina: muore un uomo, ferita la figlia piccola

24/06/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un incidente mortale si è verificato nella notte sull’autostrada A18 Messina-Catania all’interno della galleria di Taormina. Un’auto ha tamponato violentemente un autobus carico di passeggeri di ritorno da un concerto e, pare, rimasto in panne prima dell’uscita della galleria. Nello scontro ha perso la vita il guidatore della macchina, un uomo di 40 anni. A bordo con lui anche la figlia piccola, rimasta ferita in maniera non grave. La bambina è stata trasportata al Policlinico di Catania. L’incidente è accaduto intorno alle 2.30 nel tratto compreso tra Taormina e Giardini, in direzione Catania. Sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica: sul posto sono accorsi vigili del fuoco, polizia stradale e personale del Consorzio per le autostrade siciliane.

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