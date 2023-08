Valguarnera, 17enne denuncia di essere stata violentata da un artigiano

Una ragazza di 17 anni di Valguarnera Caropepe (in provincia di Enna) ha denunciato di essere stata violentata da un artigiano del luogo. Sulla ricostruzione fatta dalla minorenne la procura di Enna ha aperto un fascicolo di indagine. Sono già state attivate tutte le procedure del Codice rosso previste per casi di questo tipo. Intanto, sono in corso le indagini da parte dei carabinieri.