Ha risposto a un annuncio, ma è stata violentata durante un colloquio di lavoro. La 28enne si è presentata al colloquio dopo avere visto l’inserzione lavorativa pubblicata su un sito. Un posto di lavoro come addetta alla pulizie in appartamenti per turisti. Nel corso dell’incontro, però, la donna è stata violentata a Ragusa da un uomo di 58 anni con precedenti per abusi.

Violentata al colloquio di lavoro: le indagini

La 28enne ha confidato la violenza subita durante il colloquio di lavoro al proprio medico curante e anche a un familiare. Dopo gli abusi, la donna avrebbe iniziato ad assumere comportamenti autolesionistici. Sono stati gli operatori sanitari a segnalarli ai carabinieri. Gli inquirenti hanno avviato le indagini che hanno portato all’arresto del 58enne accusato di avere violentato la donna durante l’incontro per il colloquio di lavoro.

Il 1522 è il numero nazionale – gratuito e attivo 24 ore su 24 e sette giorni su sette – per le chiamate di aiuto e supporto alle vittime di violenza e stalking.