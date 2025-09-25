Ragusa, 28enne violentata durante un colloquio di lavoro

25/09/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Ha risposto a un annuncio, ma è stata violentata durante un colloquio di lavoro. La 28enne si è presentata al colloquio dopo avere visto l’inserzione lavorativa pubblicata su un sito. Un posto di lavoro come addetta alla pulizie in appartamenti per turisti. Nel corso dell’incontro, però, la donna è stata violentata a Ragusa da un uomo di 58 anni con precedenti per abusi.

Violentata al colloquio di lavoro: le indagini

La 28enne ha confidato la violenza subita durante il colloquio di lavoro al proprio medico curante e anche a un familiare. Dopo gli abusi, la donna avrebbe iniziato ad assumere comportamenti autolesionistici. Sono stati gli operatori sanitari a segnalarli ai carabinieri. Gli inquirenti hanno avviato le indagini che hanno portato all’arresto del 58enne accusato di avere violentato la donna durante l’incontro per il colloquio di lavoro.

Il 1522 è il numero nazionale – gratuito e attivo 24 ore su 24 e sette giorni su sette – per le chiamate di aiuto e supporto alle vittime di violenza e stalking.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Il segno del mese: Bilancia, le caratteristiche del segno
di

Entriamo nel segno zodiacale del mese: la Bilancia. Con le sue caratteristiche, tra ricerca estetica, armonia e senso di giustizia, passando per una grande personalità da segno cardinale, che incarna i dettami autunnali esistenzialistici, capaci di accettare che per vivere meglio bisogna lasciar andare qualcosa. Parlare del segno della Bilancia è sempre piacevole per un […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]