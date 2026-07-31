Comandante vigili del fuoco di Messina: «Prime 36 ore decisive per ricerche»

31/07/2026 di , Tempo di lettura 1 min

«C’è l’ipotesi che le ricerche si protraggano per giorni e non per ore. Noi continuiamo tutt’oggi e domani, speriamo di concludere tra oggi e domani. È una previsione. Noi abbiamo le 36 ore fatidiche nelle quali consideriamo possibile il ritrovamento di persone ancora in vita. Ovviamente le condizioni non sono facili, però è possibile e quindi noi siamo nella fase di ricerca e salvataggio ancora». Lo dice il capo dei vigili del fuoco di Messina Michele Burgio dopo il crollo, avvenuto ieri, di una palazzina.

Cinque i dispersi. Il comandante è cauto sulle cause del disastro. «C’è una attività di indagine – spiega – e non posso esprimermi anche perché è una primissima valutazione che deve essere ancora consolidata da accertamenti più approfonditi». Burgio ha anche detto di non aver notizie su un’attività di ristrutturazione in corso al piano terra della palazzina. 

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