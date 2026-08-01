Foto di sito Anas

Cefalù, chiusa la Statale 113 per una frana

01/08/2026 di , Tempo di lettura 1 min

A causa di una frana, è temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 113 settentrionale sicula. In particolare dal chilometro 178 al chilometro 182, a Cefalù, in provincia di Palermo. Il percorso alternativo è possibile sull’autostrada A20. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le forze dell’ordine al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Oroscopo della settimana dal 3 al 9 agosto 2026
Leggi la notizia

A causa di una frana, è temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 113 settentrionale sicula. In particolare dal chilometro 178 al chilometro 182, a Cefalù, in provincia di Palermo. Il percorso alternativo è possibile sull’autostrada A20. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le forze dell’ordine al fine di consentire il ripristino della normale […]

Catania, picchia i figli minorenni: bambina trovata in lacrime in balcone
Leggi la notizia

A causa di una frana, è temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 113 settentrionale sicula. In particolare dal chilometro 178 al chilometro 182, a Cefalù, in provincia di Palermo. Il percorso alternativo è possibile sull’autostrada A20. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le forze dell’ordine al fine di consentire il ripristino della normale […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dal 3 al 9 agosto 2026
di

Questa settimana dal 3 al 9 agosto 2026 il cielo risulta sereno un po’ per tutti i segni zodiacali, ma con un oroscopo dalle gradazioni differenti. Mercurio fa sentire il peso delle responsabilità prima di andare in vacanza ai segni di terra, per cui Toro, Vergine e Capricorno sono un po’ in ansia. Mentre gli […]

Agenda Formazione

Business in chiaro

Dalle macchine agricole all’Ai: le caratteristiche dei beni per accedere all’iperammortamento
di

Quando un’impresa acquista un nuovo macchinario, un software, un sistema energetico o una qualche tecnologia, spesso sul preventivo trova la dicitura Industria 4.0. Questo, però, non basta affinché i beni rientrino nei benefici dell’iperammortamento: l’agevolazione che consente di maggiorare fiscalmente il costo di alcuni investimenti, ottenendo nel tempo una maggiore deduzione dal reddito imponibile. Destinata […]

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze