Cefalù, chiusa la Statale 113 per una frana

Foto di sito Anas

A causa di una frana, è temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 113 settentrionale sicula. In particolare dal chilometro 178 al chilometro 182, a Cefalù, in provincia di Palermo. Il percorso alternativo è possibile sull’autostrada A20. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le forze dell’ordine al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.