Francesco Imprezzabile, agente della polizia locale di Milano ma originario di Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, è deceduto durante un inseguimento. Il fatto si è verificato intorno alle 21.30 di ieri, lunedì 22 giugno, nell’area del capoluogo meneghino. L’agente, in sella alla moto del comando dei vigili urbani, stava inseguendo un suv che non si era fermato all’alt, lungo una strada che costeggia il fiume Lambro e la pista dell’aeroporto di Linate, nel territorio comunale di Peschiera Borromeo.

Il cordoglio del sindaco di Mazara del Vallo

Cordoglio è stato espresso dal sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci, che ha ricordato le origini mazaresi dell’agente: «Mazara del Vallo sente il dovere di stringersi, con rispetto e commozione, ai suoi cari», ha dichiarato il primo cittadino, rivolgendo la vicinanza dell’intera comunità alla famiglia della vittima e ai colleghi della municipale di Milano.

Rintracciato il presunto responsabile

Intanto è stato rintracciato e fermato in provincia di Monza e Brianza il conducente dell’Audi Q7 che nella serata di ieri non si era fermato a un posto di controllo. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un 26enne di nazionalità albanese. Le forze dell’ordine hanno fermato anche un’altra persona, anch’essa originaria del Paese balcanico.

Il suv, a quanto pare preso a noleggio, è stato individuato nella mattinata di oggi in via Rossini, nella frazione di Limito di Pioltello. Sul posto sono intervenuti gli agenti della municipale e della Digos. Determinante, secondo quanto emerso, sarebbe stato il contributo delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, che hanno consentito di ricostruire gli spostamenti del veicolo dopo la fuga.