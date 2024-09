Victoria De Angelis (dei Måneskin) sarà dj in un locale di Catania

Victoria De Angelis, iconica bassista dei Måneskin, si esibirà come dj per la prima volta nel Sud Italia il 22 settembre all’Afrobar di Catania. Dopo il suo debutto da Dj in Italia al Cocoricó di Riccione, questa è la seconda data in Italia, organizzata da With Love.

Victoria De Angelis, nota per il suo talento al basso, ha intrapreso un nuovo percorso musicale esplorando il mondo della techno. Dopo avere annunciato il suo primo tour da dj a febbraio, Victoria ha selezionato con cura ogni tappa. Catania è stata scelta come una delle mete principali in Italia. L’Afrobar, scenario di performance straordinarie di artisti come Nina Kraviz, Richie Hawtin e Sven Väth, accoglierà questa nuova avventura musicale di un’artista già affermata a livello internazionale.

I biglietti per l’evento possono essere acquistati tramite questo link.