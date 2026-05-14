Foto di Polizia

Blitz della polizia di Stato a Siracusa, dove gli agenti della Squadra mobile hanno arrestato un uomo di 70 anni trovato in possesso di un arsenale all’interno della propria abitazione. L’operazione è scaturita da un’attività di contrasto al traffico illecito di armi, culminata con una perquisizione domiciliare.

L’arsenale sequestrato a Siracusa

All’interno dell’immobile sono stati rinvenuti 14 fucili di vario calibro, tra cui cinque a ripetizione manuale, e 22 pistole, tra revolver, rivoltelle e persino un lanciarazzi. I poliziotti hanno inoltre sequestrato circa 2.000 proiettili, una mannaia, cinque coltelli, un silenziatore calibro 22 e diversi cannocchiali da fucile, delineando un quadro particolarmente allarmante.

Indagini in corso

Le verifiche hanno evidenziato che le matricole delle armi non risultano censite nelle banche dati delle forze dell’ordine, elemento che ha fatto scattare ulteriori accertamenti sulla provenienza e sull’eventuale utilizzo del materiale. Il 70enne è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida, mentre proseguono le indagini dell’autorità giudiziaria.