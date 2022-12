Via di Sangiuliano, sospensione per un locale dopo lite. Molti sono fuggiti dopo aver visto la polizia

Sospensione dell’attività per 15 giorni. È stata questa la decisione intrapresa dal questore etneo nei confronti di un noto locale di via Antonino di Sangiuliano, in virtù delle norme che tutelano l’ordine pubblico. Il provvedimento è arrivato dopo l’intervento del personale delle volanti che, durante un servizio di controllo, in piena notte, sono stati allarmati da alcune urla che provenivano dall’attività che si trova nella zona della movida catanese. Gli agenti hanno notato infatti che all’interno del locale era in corso una rissa tra alcune donne.

L’attività era affollata. Tuttavia, alla vista degli agenti, molti dei presenti sono scappati. Poco prima, la stessa pattuglia era già stata inviata nei dintorni del suddetto locale a seguito di una segnalazione giunta alla sala operativa per l’esplosione di fuochi d’artificio. In questa occasione, i poliziotti avevano segnalato la presenza di numerose presone davanti all’attività e diverse automobili parcheggiate in doppia fila che rallentavano il traffico. Insieme agli agenti, quindi, hanno operato anche i vigili urbani i quali, a loro volta, hanno riscontrato violazioni al codice della strada. Il locale interessato dal provvedimento è stato più volte oggetto dei controlli. Nei mesi scorsi, è stato segnalato anche per musica ad alto volume e schiamazzi. In occasione degli ultimi interventi, tra i clienti del locale, sono stati identificati anche soggetti con precedenti penali a carico.