Vendicari, sequestrato parcheggio abusivo a Calamosche

Foto di Regione Siciliana

Un parcheggio abusivo di oltre 100mila metri quadrati è stato sequestrato a Calamosche, all’interno della riserva naturale orientata di Vendicari, nel Siracusano. L’operazione è stata condotta dalla Guardia di finanza di Noto, che ha denunciato il responsabile dell’attività. I militari hanno inoltre sequestrato l’incasso della giornata, pari a circa 600 euro. Non è il primo intervento del genere da parte delle forze dell’ordine all’interno della riserva. Sequestri erano già avvenuti nel 2015 e nel 2024.

Il parcheggio nella riserva di Vendicari

Il provvedimento è stato eseguito il giorno di Ferragosto, ma la notizia è stata resa pubblica soltanto dopo la convalida da parte del giudice per le indagini preliminari di Siracusa. L’area interessata si trova in una zona sottoposta a vincoli paesaggistici e ambientali, all’interno della riserva naturale. Secondo quanto contestato, il parcheggio sarebbe stato realizzato e utilizzato senza le necessarie autorizzazioni.

Le accuse

Il Gip ha convalidato il sequestro ipotizzando diversi reati, tra cui deterioramento e deturpamento di beni paesaggistici, violazioni della normativa edilizia e illecita esecuzione di interventi su un’area vincolata in assenza di autorizzazione. Contestata anche la violazione della disciplina relativa alle aree naturali protette. L’operazione della Guardia di finanza ha quindi portato al sequestro dell’intera area utilizzata come parcheggio e dei 600 euro incassati nella giornata di Ferragosto.