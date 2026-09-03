Foto di carabinieri

Gela, 21enne arrestato con quattro chili di hashish nascosti in casa

03/09/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Aveva con sé cinque dosi di hashish, ma la successiva perquisizione nella sua abitazione ha portato alla scoperta di un quantitativo molto più consistente di droga. È quanto accaduto a Gela, dove i carabinieri del reparto territoriale hanno arrestato un 21enne del posto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’hashish nascosto in casa

Il giovane è stato notato durante un servizio di controllo del territorio. Il suo atteggiamento ha insospettito i militari che hanno deciso di sottoporlo a una perquisizione personale, trovandolo in possesso di cinque dosi di hashish. I controlli sono stati quindi estesi all’abitazione. Su un tavolo i carabinieri hanno trovato un bilancino di precisione e un coltello con tracce di hashish. Gli ulteriori accertamenti hanno permesso di individuare la droga, nascosta in diversi punti della casa: all’interno del forno, dietro la lavastoviglie e persino tra confezioni di alimenti e buste di cellophane.

Sequestrati oltre quattro chili di hashish

Complessivamente sono state sequestrate 368 dosi di hashish già confezionate, per un peso di circa 1,5 chili, oltre a 36 panetti della stessa sostanza, del peso complessivo di circa 2,5 chili. Per il 21enne è quindi scattato l’arresto in flagranza. Su disposizione dell’autorità giudiziaria è stato inizialmente messo agli arresti domiciliari nella propria abitazione. Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Gela, su richiesta della procura che coordina l’inchiesta, ha successivamente convalidato l’arresto, disponendo per l’indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari.

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