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Vulcano, auto finisce in mare: morto un uomo di 91 anni

02/09/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un uomo di 91 anni, residente a Vulcano, è morto dopo essere finito in mare con la propria auto. Il veicolo, per cause ancora da accertare, è precipitato in acqua e l’anziano sarebbe rimasto intrappolato nell’abitacolo.

L’auto a sei metri di profondità

Secondo le prime informazioni, la vettura si troverebbe a una profondità di circa sei metri. Sono in corso le operazioni per il recupero del corpo e del mezzo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la Guardia costiera con una motovedetta, un’ambulanza, i sommozzatori e un elicottero. Sono adesso in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente e chiarire che cosa abbia provocato la caduta dell’auto in mare.

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