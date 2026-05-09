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Palermo, uomo trovato morto in auto con ferite al volto e alla testa

09/05/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un uomo è stato trovato morto in auto a Palermo. Il ritrovamento del corpo senza vita dell’uomo – che, secondo una prima ispezione cadaverica, dovrebbe avere circa trent’anni – è stato effettuato all’interno di una Smart parcheggiata in viale Michelangelo, a Palermo. A lanciare l’allarme è stato il fratello della vittima. Sul posto, poco dopo, sono arrivati gli operatori sanitari del 118 ma per l’uomo non c’era più nulla da fare. Stando a quanto è stato ricostruito finora, pare che l’uomo abbia ferite al volto e alla testa. Sull’episodio sono in corso le indagini.

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