Uomo accoltellato nei pressi della stazione centrale a Palermo. Fermato un 44enne

Foto di Photo Mix da Pixabay

Un uomo di 44 anni è stato arrestato per tentato omicidio ed estorsione. Secondo le indagini dei carabinieri sarebbe l’autore del ferimento di un 36enne. Entrambi sono originari del Marocco. L’aggressione è avvenuta nella zona della stazione centrale a Palermo ma i contorni della vicenda non sono chiari. Le indagini sono ancora in corso ma, secondo una prima ricostruzione, pare che l’aggressione sia scattata per un parcheggio. Forse uno stallo conteso tra due abusivi. Il ferito è stato portato al Pronto soccorso dell’ospedale Civico.

I militari del radiomobile dopo avere soccorso il ferito insieme ai sanitari del 118 hanno iniziato la ricerca del 36enne, poi ritrovato non distante con i vestiti sporchi di sangue e il coltello. È stato così fermato e portato in caserma. Nella zona della stazione centrale ieri è stata una giornata non semplice. Un uomo davanti al supermercato Lidl in via Roma ha tenuto impegnati diversi carabinieri, poliziotti e sanitari del 118. Avrebbe perso il controllo e avrebbe creato non pochi problemi ai clienti del supermercato e ai vigilanti. Scena simile si era ripetuta il giorno prima.