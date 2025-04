Un corno rosso alto quattro metri: da Pizzarè, scaramanzia e sapori campani in un locale unico

Quanta fortuna riuscirà a portare un corno rosso alto quattro metri da toccare o a cui strusciarsi? Da sabato 5 aprile 2025, a partire dalle 19.30, sarà forse possibile scoprirlo. E, nell’attesa che la sorte si compia, mangiare pure una pizza napoletana. Un vero e proprio viaggio tra sapori partenopei e riti scaramantici: è la nuova proposta di Pizzarè, originale pizzeria che aprirà tra pochi giorni a Catania, in corso Italia 209, a due passi da piazza Europa. Ogni dettaglio della location è pensato per attirare la fortuna e allontanare la jella: non solo l’instagrammabile corno rosso alto quattro metri, realizzato da un maestro artigiano, ma vari dettagli scaramantici da scoprire, in un ambiente ricco di simboli e tradizioni, che renderanno ogni visita un’esperienza da raccontare e condividere attraverso i social network.

E se il simbolismo scaramantico farà la differenza, protagonista rimane comunque la pizza, dal gusto intenso e armonico, napoletana con impasto a lunga lievitazione di 36 ore e ingredienti selezionati direttamente da Napoli. Ai forni, invece, una squadra di pizzaioli che hanno affinato la loro arte proprio nella città partenopea, per offrire il vero sapore della tradizione. Il locale avrà due aree dedicate ai clienti: una esterna, con circa 300 posti, e un’ampia sala interna con 80 coperti. L’ideale anche per organizzare eventi, festeggiare lauree, compleanni e molto altro. Insomma tutte quelle occasioni in cui si vuole augurare tanta fortuna a una persona. L’obiettivo, in un locale unico nel suo genere in Italia, è quello di offrire un’esperienza fuori dal comune. A partire dalla serata di apertura, in cui la scaramanzia sarà protagonista con giochi, sorprese, gadget e piccoli riti portafortuna.

Pizzarè, Pizzeria scaramantica – corso Italia n°209 (Catania)

Numeri di telefono per le prenotazioni: 3762526317 – 095/3426333

Sito web: www.pizzare.net