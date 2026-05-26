Dal 30 settembre al 2 ottobre a SiciliaFiera la terza edizione di HEYSUN

La Sicilia si trova oggi al centro di alcuni dei principali passaggi strategici legati all’evoluzione del sistema energetico europeo e mediterraneo. Da una parte il territorio sta attirando investimenti in fotovoltaico, accumuli, infrastrutture energetiche e interconnessioni; dall’altra cresce il ruolo delle imprese della filiera energetica nei mercati internazionali, mentre la domanda globale di tecnologie per la transizione energetica continua ad accelerare. Secondo Agenzia ICE, Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, il settore italiano delle energie rinnovabili sviluppa oggi un fatturato compreso tra 9 e 12 miliardi di euro, sostenuto in misura crescente dall’export di componentistica, sistemi energetici e tecnologie legate a smart grid, automazione industriale, accumuli e produzione da fonti rinnovabili.

Una crescita che sta interessando soprattutto i Paesi del Golfo, il Nord Africa e alcune economie emergenti, aree che stanno aumentando gli investimenti in reti elettriche, sicurezza energetica e infrastrutture legate alla transizione green. Dagli Emirati Arabi Uniti all’Arabia Saudita, fino ai mercati africani e latinoamericani, la domanda energetica richiede nuove tecnologie, sistemi di accumulo, digitalizzazione delle reti e soluzioni integrate per la gestione dell’energia. Una dinamica che sta riportando il Mediterraneo al centro delle nuove direttrici industriali ed energetiche internazionali e che assegna alla Sicilia un ruolo sempre più strategico come punto di connessione tra Europa, Africa e Medio Oriente.

HEYSUN-Expo della Transizione Energetica

Parallelamente cresce anche il peso delle manifestazioni capaci di favorire relazioni industriali e aperture verso i mercati esteri. HEYSUN – Expo della Transizione Energetica, giunta alla terza edizione e in programma dal 30 settembre al 2 ottobre 2026 a SiciliaFiera, rafforza quest’anno la propria dimensione internazionale attraverso attività dedicate all’incoming e agli incontri B2B tra imprese italiane e operatori esteri. La manifestazione riunirà imprese, utilities, istituzioni, università e operatori della filiera energetica sui principali temi legati a rinnovabili, accumuli, reti intelligenti, sicurezza energetica e nuove infrastrutture, affiancando all’area espositiva un programma dedicato al confronto tra industria, innovazione e sviluppo energetico.

Alcune novità dell’edizione 2026

Tra le novità dell’edizione 2026 c’è proprio la partecipazione di ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, che rafforzerà il lavoro dedicato al dialogo tra aziende italiane e mercati internazionali. «L’obiettivo di ICE Agenzia è accompagnare l’internazionalizzazione del comparto delle energie rinnovabili e, in particolare, sostenere la crescita delle PMI italiane sui mercati esteri» ha spiegato Luca Durante, dirigente Uffici Beni Strumentali ICE, durante la conferenza stampa di presentazione della manifestazione al MIMIT. L’ingresso di ICE Agenzia nel percorso di HEYSUN consolida ulteriormente il ruolo della Sicilia come punto di incontro tra imprese italiane della filiera energetica e mercati esteri.

L’edizione 2026 vedrà infatti la partecipazione di oltre 30 buyer provenienti da dieci Paesi e la programmazione di circa 400 incontri one to one tra aziende italiane e operatori internazionali attivi nei settori legati a rinnovabili, infrastrutture energetiche e tecnologie per la transizione green. La delegazione internazionale coinvolgerà operatori provenienti, tra gli altri, da Croazia, Spagna, Arabia Saudita, diversi Paesi africani, Argentina e Messico, con particolare attenzione ai mercati che stanno accelerando gli investimenti nelle infrastrutture energetiche e nelle tecnologie legate alla decarbonizzazione. Un passaggio che conferma come la Sicilia stia diventando sempre più un punto di incontro tra sviluppo delle rinnovabili, investimenti energetici e nuove opportunità internazionali per le imprese della filiera.