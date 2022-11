Un cane abbandonato e legato a un palo ad Adrano. «Vigili urbani identifichino gli autori»

Un cane è stato abbandonato e legato ad un palo. Il fatto è successo ad Adrano, in provincia di Catania. Il povero animale è rimasto, per diverse ore, legato ad un palo della luce di via San Paolo e solo l’intervento di una volontaria ha posto fine alle sue sofferenze. Adesso il cane è in stallo presso le volontarie che lo hanno liberato e se ne sono prese cura, le stesse che hanno riscontrato sul povero animale evidenti segni di maltrattamento. Sul caso è intervenuto il partito animalista Italiano che ha presentato una denuncia in procura. ‹‹Siamo di fronte ad un’evidente caso di maltrattamento, un gesto meschino che noi condanniamo fermamente. – ha spiegato Patrick Battipaglia, dirigente regionale del partito – Siamo stanchi di assistere a situazioni del genere. Gli animali vanno amati e non possono essere trattati come oggetti. Chiediamo alla polizia municipale di Adrano di fare il possibile per poter dare un volto a chi ha compiuto un gesto così vergognoso».