Incendio all’aeroporto di Catania, archiviata la posizione dei vertici Sac

«Non è emersa in capo agli indagati una condotta colposa casualmente riconducibile all’evento incendiario». Con questa motivazione – come riportato dal quotidiano La Sicilia – la giudice per le indagini preliminari di Catania Giuseppina Storari ha archiviato, su richiesta della procura etnea, la posizione dei cinque indagati della Sac – la società che gestisce l’aeroporto etneo – nell’indagine sull’incendio di luglio 2023 al terminal A che causò la chiusura dello scalo catanese. L’archiviazione ha riguardato l’amministratore delegato Sac Nico Torrisi, l’accountable manager Giancarlo Guarrera, il post holder terminal e responsabile sistemi informatici Antonio Palumbo, e gli addetti di presidio Riccardo Sciuto e Carmelo Battiato. «Ho scelto di affrontare questi mesi in silenzio e in grande riservatezza – commenta Nico Torrisi – riponendo piena fiducia nella magistratura, al contrario di coloro che, senza alcuna considerazione per l’indagine, hanno lavorato per delegittimarmi senza aver rispetto dell’autorità giudiziaria e del corretto svolgimento dell’indagine».