Alcamo, sequestrati in un ipermercato oltre 15mila prodotti non a norma. Trovato anche un lavoratore in nero

Natale, shopping e controlli. Questa volta è toccato alla guardia di finanza di Trapani effettuare il sequestro, presso un ipermercato di Alcamo, di oltre 15.400 prodotti di vario genere giudicati non a norma. Il tutto nell’ambito delle verifiche per contrastare la commercializzazione di prodotti non sicuri in vista delle festività natalizie. I militari hanno sequestrato vari prodotti, tra cui articoli natalizi, cartoleria, oggetti elettronici e prodotti di plastica destinati all’uso alimentare. Privi di etichette a norma e quindi potenzialmente non sicuri per il consumatore: che ha diritto di avere delle indicazioni minime in italiano su luogo d’origine, nome del produttore o dell’importatore, istruzioni, precauzioni e destinazione d’uso. Le fiamme gialle hanno contestato al titolare dell’ipermercato violazioni amministrative che prevedono sanzioni fino a 25 mila euro. Durante il controllo, inoltre, è stato individuato anche un lavoratore in nero, per cui si è proceduto alla sanzione fino a un massimo di 11.700 euro e alla diffida ad assumere il dipendente per non meno di tre mesi.