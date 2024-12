Caltanissetta, prova a lanciare tra le piante il borsello con la pistola ma viene arrestato

Foto generata con Ai

Girava con una pistola nel borsello. Per poi tentare di disfarsene alla vista del posto di blocco dei finanzieri. Succede a Caltanissetta, in contrada Spinasanta, dove i militari hanno arrestato in flagranza un 24enne trovato in possesso di una Beretta modello 98 F, con matricola abrasa e munizioni. Inutile il tentativo di lanciare tra la vegetazione a bordo strada il borsello che la conteneva. Subito dopo, il controllo è stato esteso anche agli immobili nella disponibilità del giovane, trovando così anche un passamontagna, una fondina per pistola, un grimaldello e un tirapugni. Il 24enne è stato condotto nel carcere di Gela, mentre l’arma ritrovata sarà analizzata per capire se è stata usata per commettere qualche reato rimasto irrisolto.