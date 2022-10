Un ambiente di lavoro smart per tutti i giornalisti a Catania. Nasce i-Press HUB con la collaborazione di OdG

L’Ordine dei Giornalisti di Sicilia ha siglato un accordo di collaborazione con l’agenzia I-Press. Nasce così a Catania uno spazio di co-working al servizio del giornalismo, un’area rivolta ai professionisti dell’informazione che ospiterà i corsi di formazione per gli iscritti ma che sarà anche punto di riferimento per i cronisti in trasferta, inviati a corrispondenti ai piedi dell’Etna. Grazie al progetto, si potranno utilizzare gratuitamente desk e postazioni, wi-fi, sala riunioni, sala shooting per foto e interviste, apparecchiature audio e video. La sede, della sala stampa e comunicazione in via Perugia, agevolerà anche la condivisione di esperienze e l’avvio di nuove sinergie.

Per dare il via all’iniziativa il presidente, Roberto Gueli, insieme ad una delegazione dell’Ordine regionale formata da Salvatore Li Castri, Daniela Ditta, Salvatore Di Salvo, Katia Scapellato, Filippo Mulè, Francesco Nicastro, Salvo Messina e Vittorio Corradino hanno fatto tappa all’interno dei locali e trascorso un pomeriggio con il team della struttura di Assia La Rosa. «In un periodo – ha dichiarato Gueli – in cui siamo travolti da tante, troppe notizie “critiche” legate al futuro della nostra professione, siamo piacevolmente colpiti dall’energia positiva che trasmette I-Press. Il giornalismo ha bisogno di forza e di nuove idee per affrontare l’evoluzione dettata dalle nuove tecnologie. I-Press è una realtà giovane, vivace, un’agenzia di comunicazione giornalistica proiettata verso il futuro. Per questo siamo lieti di poter gettare le basi per una collaborazione sinergica, con l’ambizione di creare un Hub, un laboratorio, un luogo aperto ai professionisti del giornalismo. Assia La Rosa ci ha consegnato virtualmente le chiavi del suo ufficio: tutti insieme ci metteremo al servizio della professione, per agevolare il compito dei cronisti inviati in “missione” a Catania».

Tutte le possibilità che vengono così offerte ai giornalisti che operano e che si troveranno a lavorare nella città etnea, sono state oggetto di una convenzione, siglata con grande soddisfazione, tra le parti. «Vogliamo che I-Press diventi un luogo “aperto”, un laboratorio di idee, un ecosistema partecipativo – ha detto La Rosa – tra vecchio e nuovo mondo, l’Agenzia ha mosso i suoi primi passi dal basso, sperimentando, contaminando e conquistando il suo piccolo spazio nell’ambito del marketing e della comunicazione. Mantenendo però sempre il suo “core”: l’attività giornalistica e la creazione di contenuti, sempre in linea con l’etica e la deontologia della professione giornalistica».