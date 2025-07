E insomma, in provincia di Catania, a Nicolosi per l’esattezza, in via delle Pecorelle, per la metafora, avevano organizzato un festival di cuttura assaissima proprio trend auanagana, tipo underground, in un club scambista. E l’hanno annullato. E qui la gente insorge. Ma come: e la cultura attipo moderna del corpo libero e liberato (a me viene in mente la canzone di Roberto Benigni… andatevela a sentire). Io sarà che oramai sono un vecchio da rottamare, ma a me la cosa mi aveva fatto un po’ impressione, per problemi squisitamente etici. Ma come? Mi sono detto. Per l’ingresso al festival di cuttura che vi fanno vedere il culo ma di cuttura ci vogliono 17 euri, mentre per la serata scambista ce ne vogliono 100 di euri (cifra presa su Google). E come si fa? Non è etico. Come li dividi i segaioli di cuttura dai segaioli scambisti? Ci fai pagare la differenza? E se i segaioli scambisti hanno voglia di vedere pacchi e minne di cuttura e non vogliono scambiare per quelle sere? Che fai? Ci torni 83 euri? Insomma, la cosa non era etica: era ovvio che non poteva funzionare.

E dire che nell’Ultra Love Fest, alle Sabbie Nere Club di Nicolosi (per l’occasione ribattezzato LSN Club (ma tu guarda la fantasia) c’erano anche tipi interessanti, come Cane Capovolto (che uno si chiede, data la location, ma il doggy style al contrario è un blow job dritto?). C’era Fumettibrutti. C’era tra i diggei anche Blatta. Boh. Comunque l’evento è stato annullato. Non so se per buon senso dei catanesi che avranno pensato “Ma io alle Sabbie Nere ci vado per ficcare, che me ne fotte di questi che per ficcare ci devono mettere in mezzo la cultura?” e non si sono comprati il biglietto dell’Ultra Minch Fest, o per altra ragione. Già, voglio dire, con questo caldo, l’evento di cultura viene pesantuccio, se appoi a uno ci deve per forza anche attisare allora siete pazzi. Ma non vi potete aprire un Only Fans come tutte le persone perbene?