Catania: dopo le cure viene dimesso, ma sferra un pugno al medico

26/03/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un giovane ubriaco ha sferrato un pugno a un medico del Pronto soccorso dell’ospedale San Marco di Catania. Il 19enne catanese incensurato è stato arrestato dalla polizia nei giorni scorsi, dopo essersi reso protagonista di un episodio di violenza all’interno di una struttura sanitaria.

Il pugno a un medico di Catania da un giovane ubriaco

Secondo quanto è stato ricostruito finora, il 19enne è arrivato al Pronto soccorso dell’ospedale San Marco di Catania, nelle prime ore della mattinata, visibilmente ubriaco. Dopo avere ricevuto le cure mediche, è stato dimesso. A quanto pare, però, non avrebbe gradito la decisione del medico. Infatti, il 19enne sarebbe andato su tutte le furie, alzando la voce. A un certo punto, il giovane si sarebbe scagliato contro il medico, colpendolo con un pugno al volto.

La denuncia alla polizia

Ed è stato poi lo stesso sanitario a segnalare l’episodio alla sala operativa della questura di Catania, tramite il numero unico d’emergenza. Nel frattempo, il 19enne avrebbe tentato di dileguarsi. Il giovane, però, è stato individuato dai poliziotti della squadra volanti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico che erano arrivati sul posto. Gli agenti lo hanno trovato in un altro padiglione dell’ospedale e lo hanno fermato.

Il tentativo di giustificarsi

Durante il controllo, il 19enne ha provato a giustificarsi, farfugliando parole poco comprensibili a causa del suo stato di ubriachezza. Alla luce del gesto violento ai danni del medico, il giovane è stato arrestato per lesioni personali commesse in danno di personale sanitario.

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