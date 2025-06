Ubriaco con coltello e passamontagna tenta una rapina in un bar di Catania. Arrestato 35enne

Era particolarmente ubriaco, ma ciò non gli ha impedito di indossare un passamontagna e armarsi di coltello, per tentare una rapina in un bar del centro di Catania. L’uomo, un 35enne originario dell’Algeria, già noto alle forze dell’ordine per i numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, ha minacciato il banconista, puntandogli contro un coltello per farsi consegnare l’incasso. Per fortuna, in quegli istanti, un uomo che stava passando davanti al bar ha visto tutta la scena e ha immediatamente chiesto l’intervento della polizia.

Non appena il 35enne ha sentito le sirene della volante è fuggito dall’attività commerciale di via VI Aprile verso piazza Martiri della Libertà, riuscendo a disfarsi del coltello. I poliziotti l’hanno rincorso fino a quando l’hanno definitivamente bloccato, mettendo fine alla sua fuga durata una manciata di minuti.

Grazie alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza del bar, i poliziotti hanno ricostruito la dinamica dei fatti, identificando con assoluta certezza il 35enne algerino che è stato denunciato dal banconista, perquisito e trovato in possesso del passamontagna utilizzato nel bar. L’uomo, dunque, è stato arrestato per tentata rapina aggravata.