Quattro turisti della provincia di Enna feriti in un incidente stradale in Kenya

Due turiste e due turisti siciliani, originari della provincia di Enna, sono rimasti coinvolti in un incidente stradale a nord di Nairobi, capitale del Kenya, nell’Africa orientale. Secondo quanto appreso dall’agenzia di stampa Ansa, due di loro avrebbero riportato diverse fratture, ma nessuno sarebbe in pericolo di vita. Le quattro persone sono ricoverate all’ospedale Aga Khan di Nairobi e sono seguite da un’équipe medica. Il mezzo da safari sarebbe uscito di strada vicino alla città di Nakuru. L’ambasciata d’Italia in Kenya si è adoperata per l’assistenza alle turiste e ai turisti feriti ed è in contatto con le loro famiglie.